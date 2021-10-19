Рост цен на продукты в ЦФО обогнал официальную инфляцию

Суточный рацион экономного россиянина за лето немного подешевел, но годовая динамика жителей центральной части страны не радует. В Воронежской и Калужской областях условный набор продуктов стал дороже на 20 процентов, в Липецкой - на 36. Таковы данные очередных замеров, проведенных в рамках некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой". В октябре в нем участвовало 43 субъекта РФ, было охвачено около 190 сетевых магазинов от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Напомним, маркетологи из сети исследовательских компаний "Полстеры.рф" раз в квартал по собственной методике изучают минимальные розничные цены в федеральных и местных торговых сетях. За основу берется условный рацион: завтрак - овсянка на молоке, бутерброд с сыром, кофе с молоком и пол-апельсина, обед - овощной салат, борщ, котлета с пюре, чай и хлеб, ужин - салат оливье, курица с макаронами, чай и хлеб. В корзину входит 31 продукт. При этом берутся товары в самой маленькой (но достаточной для приготовления выбранных блюд) фасовке и по самой низкой цене, без пересчета на килограмм.

Самая дешевая "Пюрешка" осенью 2021 года собралась в Барнауле (276 рублей в сутки, 2,1 тысячи в месяц). В начале лета минимальное значение составляло 304 рубля в сутки, его удерживал Нижний Новгород. В пределах ЦФО наблюдается разброс от 300 рублей в Твери до 338 в Калуге и Ярославле, на месяц можно отложить около 2,5 тысячи. Условный москвич может питаться на 336 рублей в день.

С июня стоимость рациона в большинстве городов - участников проекта снизилась прежде всего за счет сезонных овощей. В столице Алтайского края цена сократилась на 10 процентов, в Омске - на 19. Однако если сравнивать данные с прошлым сентябрем, то "Пюрешка" прибавила в среднем 19 процентов. Наибольший рост отмечен в Липецке (36 процентов), наименьший - в Волгограде (около четырех).

Если посмотреть изменения в отдельных продуктовых категориях, то станет заметно, что к октябрю выровнялись цены на овощи "борщевого набора". В конце весны и начале лета они били рекорды, но по мере сбора урожая вышли из категории деликатесов. С июня по октябрь свекла и морковь подешевели вполовину, картофель - на 40 процентов. Годовая динамика здесь, однако, значительно обгоняет официальную инфляцию. Капуста подорожала вдвое, картошка - на 87 процентов, свекла - на треть. Цены на помидоры подскочили в 2,2 раза, на огурцы - в 1,6, на яйца - в полтора. На 20-28 процентов увеличилась розничная стоимость таких базовых продуктов, как макароны, куриное филе (охлажденное), сахар-песок и подсолнечное масло.

Сдержать инфляцию поможет сокращение цепочек посредников между производителями и розничными продавцами

"В цене прибавило 29 из 31 наименований продуктов, входящих в состав условного рациона. Немного подешевели за год только два ингредиента: растворимый кофе и батон (на шесть и пять процентов соответственно", - сообщили авторы исследования.

В большинстве городов стоимость суточного рациона превысила 80 процентов от величины прожиточного минимума в день. Регионы Центральной России не стали исключением. Самый оптимистичный показатель - в Тверской области (75 процентов). А вот для ярославцев, воронежцев и липчан расходы на еду, рассчитанные по методике "Пюрешки", составили около 90 процентов прожиточного минимума.

Аналитики по традиции сравнили стоимость рациона со средним номинальным заработком жителей, исходя из данных Росстата. В Воронеже, Твери, Липецке и Ярославле на питание пришлась четверть дохода, в Калуге - 21 процент.

Прямая речь

Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. Плеханова:

- Продовольственная инфляция традиционно опережает потребительскую и составит, вероятнее всего, 10-12 процентов с начала года. По разным товарам она будет существенно различаться.

До 31 августа в России действовал запрет на экспорт гречихи, что позволило временно стабилизировать цены. Но сейчас высокий спрос со стороны Китая делает экспорт выгодным, а заводы по переработке гречихи еще не вышли на полную мощность. В этих условиях растут оптовые цены, а при высоком внутреннем спросе могут подняться и розничные. С начала года рост может составить 13-15 процентов.

Помидоры и огурцы осенью начинают дорожать раньше других овощей: отечественный урожай овощей открытого грунта уже в основном продан, и в продажу поступает тепличная продукция.

Оценки отечественного сбора картофеля у Минсельхоза и аналитиков аграрного рынка существенно расходятся. Последние говорят о невысоком урожае. Фермеры отмечают, что картофель мелкий. Такая ситуация может привести к раннему началу импорта и, следовательно, еще большему росту цен. В годовом выражении картофель может подорожать более чем на 30 процентов.

В связи с объективными факторами осенью продолжится рост цен на муку, макароны, хлебобулочные изделия, гречку, мясо птицы, яйца, сахар, кондитерские изделия, детское питание и ряд других товаров. По мере увеличения доли тепличных и импортных овощей в рознице будут расти цены и на них.

С учетом данных Федеральной таможенной службы о динамике импорта рост цен также может коснуться рыбных продуктов и растительных масел.

Сдержать инфляцию помогут сокращение цепочек посредников между производителями и розничными продавцами, заключение прямых контрактов с сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой промышленности, ограничение посреднических и торговых надбавок в потребительских ценах. По социально значимым продуктам питания правительство может на три месяца устанавливать предельно допустимые розничные цены, если они выросли на 10 и более процентов за последние 60 дней.