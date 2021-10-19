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19.10.2021 10:54
Рубрика: Экономика

Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс правительства Москвы для туротрасли

Текст: Ирина Огилько

Стартовал прием заявок на конкурс премии "Путеводная звезда". Заявки принимаются с 09:00 19 октября по 13:00 2 ноября, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в столичной гостиничной и туристической отрасли. "Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 2 ноября, а лауреаты станут известны в декабре", - сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В числе основных 18 номинаций конкурса. Впервые в списке номинаций конкурса представлены "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская", "Московский гастромаркет", "Москва в радиоэфире", а также "Стартап года" от цифрового туристического сервиса Russpass.

Кроме того, на церемонии награждения участникам вручат два дополнительных приза в специальных номинациях - лучшему travel-блогеру и компании, внесшей весомый вклад в развитие детского туризма.

Рассматриваться поступившие заявки будут с 3 по 9 ноября. Их оценят по таким критериям, как средняя ежемесячная загрузка туристами или посетителями, количество отраслевых премий за последние пять лет, уровень эпидемиологической безопасности. Ознакомиться со всеми критериями можно на сайте премии.

Организаторы сформируют шорт-лист - выберут по пять лучших кандидатов в каждой номинации. А победителей определят москвичи - участники проекта "Активный гражданин". Голосование пройдет с ноября по декабрь в несколько этапов.

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