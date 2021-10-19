Синоптик: В Москве уже сегодня вечером ожидается снегопад

Во вторник вечером в Москве может пройти скоротечный снегопад. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вечером примерно с 18 до 21 часа должен пройти хороший скоротечный заряд снега, в ночь заморозки и гололедица", - рассказал синоптик в своем Instagram.

Также Евгений Тишковец опубликовал видео первого в этом сезоне снега, который выпал сегодня утром в отдельных районах столицы.

В течении дня, по данным представителя центра погоды "Фобос", температура в городе составит от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов тепла. Это на 3-4 градуса ниже, чем положено в это время года. "Мы переходим из глубокой осени в начальный период предзимья", - заключил Тишковец, посоветовав все одеваться по погоде.

Ранее синоптики прогнозировали, что 19 октября в Москве выпадет мозаичный снег, который сразу же растает.