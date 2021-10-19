Дорогие друзья,

В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза - до 42 тыс. случаев в неделю.

С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время - 1200-1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Судя по графику, повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь.

Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов - между ними есть важные различия.

Благодаря массовой вакцинации мы создали значительную прослойку людей, защищенных от ковида. Первый компонент вакцины получили 5 млн москвичей. В основном это люди среднего возраста.

Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемы экстренной и плановой помощи. Созданный запас прочности позволил Москве пройти сентябрь и большую часть октября 2021 г. без дополнительных ограничительных мер.

С другой стороны, нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в прошлом году.

И самое тревожное - это ситуация с заболеваемостью ковидом среди старшего поколения.

По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло.

Из 3 млн москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек - чуть больше трети.

В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ - люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку.

В этой ситуации мы должны принять срочные меры, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан.

I. С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим - по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию.

II. Также с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы:

не менее 30% от общего числа работников;

всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

III. Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 г. № 3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг.

В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 г.

Дорогие мои бабушки и дедушки,

Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует.

Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни.

Берегите себя и своих близких.

Ваш мэр, Сергей Собянин