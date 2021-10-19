В Белгородской области число желающих вакцинироваться выросло в два раза

Прививки против коронавируса за последние десять дней стали настолько востребованы среди белгородцев, что записаться на вакцинацию по телефону практически не представляется возможным. Остается либо воспользоваться электронными сервисами, либо лично явиться в пункт вакцинации и уже в живой очереди заполнять анкеты, дожидаясь укола.

Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников отметил, что если раньше в регионе прививали примерно 1,2 - 1,4 тысячи человек в день, то теперь этот показатель достиг "рекордных" 2,5 тысячи белгородцев. Однако, по его словам, открывать дополнительные пункты вакцинации пока нет необходимости.

- В настоящее время поликлиническое звено справляется с тем наплывом, который есть на местах, - заверил чиновник. - Мы сейчас по Белгороду, к примеру, вакцинируем 500-600 человек в сутки, максимальная загрузка каждой площадки - порядка 200-300 человек, а их у нас несколько.

Записаться на вакцинацию легко на электронных сервисах, которые работают исправно. Для сельских территорий - это самый лучший способ. Однако еще легче наведаться самостоятельно в центр семейного врача, где с первых дней вакцинации открыт прививочный пункт. Сначала здесь выдадут анкету для заполнения: личные данные, состояние здоровья, согласие на медвмешательство, перед прививкой каждого осматривает врач, а после еще примерно полчаса получивший вакцину пациент находится под наблюдением персонала.

Напомним, Белгородская область не раз называлась в числе регионов - лидеров по вакцинации против коронавируса. В настоящее время полностью привиты почти 730 тысяч белгородцев из общего полуторамиллионного населения региона. Вместе с тем число коек для больных здесь постоянно увеличивают, а также принято решение о строительстве еще двух модульных госпиталей.