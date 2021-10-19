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19.10.2021 22:05
Рубрика: Общество

В Белгородской области число желающих вакцинироваться выросло в два раза

Текст: Анна Скрипка ("Российская газета", Белгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Прививки против коронавируса за последние десять дней стали настолько востребованы среди белгородцев, что записаться на вакцинацию по телефону практически не представляется возможным. Остается либо воспользоваться электронными сервисами, либо лично явиться в пункт вакцинации и уже в живой очереди заполнять анкеты, дожидаясь укола.

Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников отметил, что если раньше в регионе прививали примерно 1,2 - 1,4 тысячи человек в день, то теперь этот показатель достиг "рекордных" 2,5 тысячи белгородцев. Однако, по его словам, открывать дополнительные пункты вакцинации пока нет необходимости.

Фото: iStock
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- В настоящее время поликлиническое звено справляется с тем наплывом, который есть на местах, - заверил чиновник. - Мы сейчас по Белгороду, к примеру, вакцинируем 500-600 человек в сутки, максимальная загрузка каждой площадки - порядка 200-300 человек, а их у нас несколько.

Записаться на вакцинацию легко на электронных сервисах, которые работают исправно. Для сельских территорий - это самый лучший способ. Однако еще легче наведаться самостоятельно в центр семейного врача, где с первых дней вакцинации открыт прививочный пункт. Сначала здесь выдадут анкету для заполнения: личные данные, состояние здоровья, согласие на медвмешательство, перед прививкой каждого осматривает врач, а после еще примерно полчаса получивший вакцину пациент находится под наблюдением персонала.

Напомним, Белгородская область не раз называлась в числе регионов - лидеров по вакцинации против коронавируса. В настоящее время полностью привиты почти 730 тысяч белгородцев из общего полуторамиллионного населения региона. Вместе с тем число коек для больных здесь постоянно увеличивают, а также принято решение о строительстве еще двух модульных госпиталей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Вакцинация от коронавируса

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