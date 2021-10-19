В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач Белгородской области Елена Огнезнева выпустила постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет, работников сферы услуг, МФЦ и транспорта, сотрудников правоохранительных органов - в том числе пунктов пропуска через границу, - вахтовиков и волонтеров.

Сотрудники медицинских и образовательных организаций в перечень не попали. Также обязанность сделать прививку не распространяется на имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

Руководителям организаций и предприятий необходимо до 15 ноября организовать получение персоналом первого компонента вакцины, до 15 декабря - второго.

По данным на 19 октября в Белгородской области зарегистрировано 58 507 заболевших COVID-19. 1 250 человек умерло, 109 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.