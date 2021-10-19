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19.10.2021 19:27
Рубрика: Культура

В ГМИИ перевесили картины старых мастеров

Текст: Наталья Соколова
Французский сценограф и куратор Патрик Уркад основательно поработал над шестью залами первого этажа Главного здания ГМИИ. Подобными реэкспозициями могут похвастаться не все мировые музеи. Пушкинский проводит ее под лозунгом "музей, который не боится перемен" и доверил ее большому профессионалу. В 1980-е годы Патрик Уркад занимал должность арт-директора французского издания Vogue, где сотрудничал с Хельмутом Ньютоном, Ги Бурденом и другими культовыми фотографами XX века.
Фото: Пресс-служба ГМИИ Фото: Пресс-служба ГМИИ
Фото: Пресс-служба ГМИИ

Известный модельер Карл Лагерфельд пригласил Уркада в качестве куратора его коллекций декоративно-прикладного искусства: сначала предметов стиля рококо, а затем - неоклассики. Также Уркад был куратором выставок в музейном комплексе дворцов Версаля: "XVIII век - у истоков дизайна" (2014) и "Увеселения и праздники королевского двора" (2016). А 2019 году впервые работал с Пушкинским - выступил в роли сокуратора и автора художественной концепции выставки "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ им.А.С.Пушкина.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Я пытаюсь вернуть заслуженное внимание старым мастерам, - приводит слова Патрика Уркада пресс-служба ГМИИ им.Пушкина. - Возродить логику, связывающую пространство и свет. Я отметил, что в музее есть важные картины, мимо которых посетители проходили, даже не замечая их присутствия".

Теперь изучать залы будет проще и интереснее. Чтобы это произошло, обратились к архивам. Классическая французская живопись вернется в залы, в которых она демонстрировалась с 1974 по 2006 год. Зато в зале 31, где обычно проводились камерные временные выставки, впервые разместится часть постоянной экспозиции: живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство Германии и Нидерландов XV-XVI веков. Количество экспонатов тоже пришлось сократить. Цель обновления экспозиции - вернуть залам свет и сделать пространство таким, как изначально их видели создатели музея: Иван Цветаев и Роман Клейн.

Фото: Пресс-служба ГМИИ

В пяти залах, где сегодня располагается экспозиция итальянской и французской живописи, а также на главной выставочной оси и еще в нескольких пространствах второго этажа развернется выставка "Бывают странные сближенья", которую специально для Пушкинского музея готовит еще один француз - Жан-Юбер Мартен. Затем эти залы займет экспозиция, посвященная выдающимся русским коллекционерам - братьям Михаилу и Ивану Морозовым.

Изменятся в музее и этикетки: теперь на каждой указан провенанс произведений и год их поступления в музей. Ведь ГМИИ обязан своим собранием коллекционерам - сведения о каждом из них посетители теперь смогут прочитать на этикетках.

Прямая речь

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина:

- Реэкспозиция - особое событие для нас. Мы ежегодно проводим большое количество временных выставок, в 2022-м второй этаж главного здания будет занят двумя большими проектами, но для нас важно сохранить место и для наших собственных коллекций. Поэтому мы должны были переосмыслить пространство, чтобы у посетителей сохранилась возможность видеть важные вещи из нашего собрания. Первые перемены в музее уже произошли, и я уверена, что наш зритель сможет по достоинству оценить новый авторский взгляд на старое искусство, который мы предложили.

Фото: Пресс-служба ГМИИ
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