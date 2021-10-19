В ГМИИ перевесили картины старых мастеров

Известный модельер Карл Лагерфельд пригласил Уркада в качестве куратора его коллекций декоративно-прикладного искусства: сначала предметов стиля рококо, а затем - неоклассики. Также Уркад был куратором выставок в музейном комплексе дворцов Версаля: "XVIII век - у истоков дизайна" (2014) и "Увеселения и праздники королевского двора" (2016). А 2019 году впервые работал с Пушкинским - выступил в роли сокуратора и автора художественной концепции выставки "Восточный джаз / East West Jazz" в ГМИИ им.А.С.Пушкина.
"Я пытаюсь вернуть заслуженное внимание старым мастерам, - приводит слова Патрика Уркада пресс-служба ГМИИ им.Пушкина. - Возродить логику, связывающую пространство и свет. Я отметил, что в музее есть важные картины, мимо которых посетители проходили, даже не замечая их присутствия".
Теперь изучать залы будет проще и интереснее. Чтобы это произошло, обратились к архивам. Классическая французская живопись вернется в залы, в которых она демонстрировалась с 1974 по 2006 год. Зато в зале 31, где обычно проводились камерные временные выставки, впервые разместится часть постоянной экспозиции: живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство Германии и Нидерландов XV-XVI веков. Количество экспонатов тоже пришлось сократить. Цель обновления экспозиции - вернуть залам свет и сделать пространство таким, как изначально их видели создатели музея: Иван Цветаев и Роман Клейн.
В пяти залах, где сегодня располагается экспозиция итальянской и французской живописи, а также на главной выставочной оси и еще в нескольких пространствах второго этажа развернется выставка "Бывают странные сближенья", которую специально для Пушкинского музея готовит еще один француз - Жан-Юбер Мартен. Затем эти залы займет экспозиция, посвященная выдающимся русским коллекционерам - братьям Михаилу и Ивану Морозовым.
Изменятся в музее и этикетки: теперь на каждой указан провенанс произведений и год их поступления в музей. Ведь ГМИИ обязан своим собранием коллекционерам - сведения о каждом из них посетители теперь смогут прочитать на этикетках.
Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина:
- Реэкспозиция - особое событие для нас. Мы ежегодно проводим большое количество временных выставок, в 2022-м второй этаж главного здания будет занят двумя большими проектами, но для нас важно сохранить место и для наших собственных коллекций. Поэтому мы должны были переосмыслить пространство, чтобы у посетителей сохранилась возможность видеть важные вещи из нашего собрания. Первые перемены в музее уже произошли, и я уверена, что наш зритель сможет по достоинству оценить новый авторский взгляд на старое искусство, который мы предложили.