В Курской области с трудом решили проблемы с отоплением

Масштабная реконструкция теплоэнергетического комплекса в нынешнем году запомнится курянам надолго. Аномально холодный сентябрь заставил жителей региона тратить колоссальные суммы на электричество, ведь включить отопление без шероховатостей здесь не вышло.

Помимо требующих постоянного обновления котельных, главной сложностью стали изношенные теплосети, доля которых в общем объеме еще три года назад была названа критической. Напомним, что минувшая зима тоже была испытанием для курян: несколько серьезных порывов оставили без тепла десятки тысяч человек. Чтобы избежать повторения этих ситуаций, теплоснабжающая организация, заключив концессионное соглашение, выстроила грандиозные планы по замене изношенных сетей.

Как отметили в курской генерации компании "Квадра", в нынешнем году на ремонт и реконструкцию оборудования станций и котельных, а также на замену тепловых сетей было направлено более 830 миллионов рублей. В Курске, к примеру, энергетики заменили более 30 километров трубопровода, львиная доля этого объема - как раз в рамках концессии.

За последнюю трехлетку в инфраструктуру только областного центра было вложено порядка 1,8 миллиарда рублей, а за год работы в рамках концессионного соглашения объем работ был удвоен по сравнению с предыдущими сезонами. Стоит отметить, что энергетики старались работать на перспективу: на улице Радищева в Курске тепловые сети пришлось заменить, после того как объявили о ремонте дороги на значительной ее части. В противном случае пришлось бы или переносить дорожные работы на важной транспортной артерии Курска, или в будущем портить рытвинами асфальтовое полотно. Стремительный рост объема работ, с одной стороны, радовал курян, ведь инфраструктура так или иначе меняется к лучшему. С другой - горожанам пришлось неделями терпеть отсутствие горячей воды. И надо сказать, что эти сложности все быстро забыли бы сразу после исчезновения ремонтных бригад, если бы не аномальное сентябрьское похолодание.

Теплоэнергетикам и сотрудникам управляющих компаний пришлось трудиться в авральном режиме

Когда столбик термометра в конце месяца опустился до 10 градусов тепла, а ночью показывал около нуля, куряне сначала решили потерпеть и даже попросили региональных чиновников не включать отопление в последние дни сентября: боялись платить внушительную сумму за весь месяц. Однако несколько дней спустя находиться в квартирах стало невыносимо, свое мнение изменили даже самые экономные. Но вот включить отопление везде и сразу оказалось невозможным: в нескольких точках города на теплосетях продолжались ремонтные работы.

Глава региона Роман Старовойт тогда потребовал срочно дать тепло в дома курян. В проблемные точки поехали с инспекцией его заместитель, курирующий отрасль, Алексей Дедов и мэр города Виктор Карамышев. Однако эта ситуация еще раз доказала: подача тепла в квартиры курян зависит исключительно от специалистов-энергетиков и их эффективности. На одной из ключевых улиц областного центра, где произошел порыв трубопровода, приехавшие чиновники не обнаружили должной активности.

- Почему не ведутся монтажные работы? - спрашивал Алексей Дедов представителей теплоснабжающей организации. - Здесь уже должна быть необходимая техника и рабочие. При необходимости должна быть налажена круглосуточная работа.

Параллельно теплоэнергетикам пришлось устранять и другие проблемы. Где-то тепла не было из-за порывов, а из-за них гидравлический режим оказался недостаточным и по соседству.

Так или иначе, теплоэнергетикам и сотрудникам управляющих компаний в проблемных домах пришлось трудиться в авральном режиме несколько дней. И в конце концов радиаторы в квартирах курян стали теплеть.

Город Щигры тоже стал проблемной точкой на карте области после похолодания. Когда ушло сентябрьское тепло, здесь еще продолжался монтаж котельной и жители 26 многоквартирных домов обогревались чем могли.

Первое тепло в дома щигровцев пришло в момент пробного запуска котельной уже в 10-х числах октября: когда к ней подключили газ, электричество и воду, пусконаладочные работы провели очень быстро, ведь к ним были готовы уже давно. В свою очередь, управляющие компании позаботились о порядке в домах.

Здесь весь процесс прошел без сбоев, при этом глава района Владислав Шелест отметил, что котельную смонтировали точно в запланированный срок. Ее строили по целевой программе, выделив из регионального бюджета более 45 миллионов рублей. В Курской генерации "Квадры" добавили: на все работы не ушло и четырех месяцев, а ведь обычно монтаж котельной длится как минимум полгода. И если бы не похолодание, то никаких неудобств жители районного центра и не почувствовали бы.

Похожие ситуации сложились и в других курских муниципалитетах. Из-за реконструкции котельной без необходимого тепла оставалось пять домов в Октябрьском районе, из-за ремонта тепловых сетей - девять домов в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района. На вопрос, можно ли было избежать всего этого, ответить однозначно очень сложно: с одной стороны, вся инфраструктура нуждается в ремонте и реконструкции, с другой - в холодных квартирах не одну неделю мерзли дети.

Мэр Курска Виктор Карамышев, после того как энергетики отчитались о теплоснабжении проблемных домов, заявил, что городу необходимо еще два-три года ударной работы над инфраструктурой, чтобы впредь отопительный сезон стартовал без сбоев и проходил без аварий.