В Курской области с трудом решили проблемы с отоплением

Помимо требующих постоянного обновления котельных, главной сложностью стали изношенные теплосети, доля которых в общем объеме еще три года назад была названа критической. Напомним, что минувшая зима тоже была испытанием для курян: несколько серьезных порывов оставили без тепла десятки тысяч человек. Чтобы избежать повторения этих ситуаций, теплоснабжающая организация, заключив концессионное соглашение, выстроила грандиозные планы по замене изношенных сетей.
Как отметили в курской генерации компании "Квадра", в нынешнем году на ремонт и реконструкцию оборудования станций и котельных, а также на замену тепловых сетей было направлено более 830 миллионов рублей. В Курске, к примеру, энергетики заменили более 30 километров трубопровода, львиная доля этого объема - как раз в рамках концессии.
За последнюю трехлетку в инфраструктуру только областного центра было вложено порядка 1,8 миллиарда рублей, а за год работы в рамках концессионного соглашения объем работ был удвоен по сравнению с предыдущими сезонами. Стоит отметить, что энергетики старались работать на перспективу: на улице Радищева в Курске тепловые сети пришлось заменить, после того как объявили о ремонте дороги на значительной ее части. В противном случае пришлось бы или переносить дорожные работы на важной транспортной артерии Курска, или в будущем портить рытвинами асфальтовое полотно. Стремительный рост объема работ, с одной стороны, радовал курян, ведь инфраструктура так или иначе меняется к лучшему. С другой - горожанам пришлось неделями терпеть отсутствие горячей воды. И надо сказать, что эти сложности все быстро забыли бы сразу после исчезновения ремонтных бригад, если бы не аномальное сентябрьское похолодание.
Когда столбик термометра в конце месяца опустился до 10 градусов тепла, а ночью показывал около нуля, куряне сначала решили потерпеть и даже попросили региональных чиновников не включать отопление в последние дни сентября: боялись платить внушительную сумму за весь месяц. Однако несколько дней спустя находиться в квартирах стало невыносимо, свое мнение изменили даже самые экономные. Но вот включить отопление везде и сразу оказалось невозможным: в нескольких точках города на теплосетях продолжались ремонтные работы.
Глава региона Роман Старовойт тогда потребовал срочно дать тепло в дома курян. В проблемные точки поехали с инспекцией его заместитель, курирующий отрасль, Алексей Дедов и мэр города Виктор Карамышев. Однако эта ситуация еще раз доказала: подача тепла в квартиры курян зависит исключительно от специалистов-энергетиков и их эффективности. На одной из ключевых улиц областного центра, где произошел порыв трубопровода, приехавшие чиновники не обнаружили должной активности.
- Почему не ведутся монтажные работы? - спрашивал Алексей Дедов представителей теплоснабжающей организации. - Здесь уже должна быть необходимая техника и рабочие. При необходимости должна быть налажена круглосуточная работа.
Параллельно теплоэнергетикам пришлось устранять и другие проблемы. Где-то тепла не было из-за порывов, а из-за них гидравлический режим оказался недостаточным и по соседству.
Так или иначе, теплоэнергетикам и сотрудникам управляющих компаний в проблемных домах пришлось трудиться в авральном режиме несколько дней. И в конце концов радиаторы в квартирах курян стали теплеть.
Город Щигры тоже стал проблемной точкой на карте области после похолодания. Когда ушло сентябрьское тепло, здесь еще продолжался монтаж котельной и жители 26 многоквартирных домов обогревались чем могли.
Первое тепло в дома щигровцев пришло в момент пробного запуска котельной уже в 10-х числах октября: когда к ней подключили газ, электричество и воду, пусконаладочные работы провели очень быстро, ведь к ним были готовы уже давно. В свою очередь, управляющие компании позаботились о порядке в домах.
Здесь весь процесс прошел без сбоев, при этом глава района Владислав Шелест отметил, что котельную смонтировали точно в запланированный срок. Ее строили по целевой программе, выделив из регионального бюджета более 45 миллионов рублей. В Курской генерации "Квадры" добавили: на все работы не ушло и четырех месяцев, а ведь обычно монтаж котельной длится как минимум полгода. И если бы не похолодание, то никаких неудобств жители районного центра и не почувствовали бы.
Похожие ситуации сложились и в других курских муниципалитетах. Из-за реконструкции котельной без необходимого тепла оставалось пять домов в Октябрьском районе, из-за ремонта тепловых сетей - девять домов в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района. На вопрос, можно ли было избежать всего этого, ответить однозначно очень сложно: с одной стороны, вся инфраструктура нуждается в ремонте и реконструкции, с другой - в холодных квартирах не одну неделю мерзли дети.
Мэр Курска Виктор Карамышев, после того как энергетики отчитались о теплоснабжении проблемных домов, заявил, что городу необходимо еще два-три года ударной работы над инфраструктурой, чтобы впредь отопительный сезон стартовал без сбоев и проходил без аварий.