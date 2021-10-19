В Липецке после отзыва лицензии у банка рухнула система оплаты проезда

Общественный транспорт Липецка лихорадит: пассажиры, владевшие транспортными картами старого образца, оказались в сложной ситуации. Оплатить проезд разноцветным пластиком, указывающим как на льготы, так и на их отсутствие, теперь нельзя.

Годами выстроенная система транспортных карт для безналичной оплаты проезда в Липецке рухнула буквально за считаные дни. Еще в сентябре здесь произошел сбой сервера: как раз перед трехдневным голосованием в областном центре было принято решение сделать проезд в общественном транспорте бесплатным. Через некоторое время стало известно о том, что Центральный банк России отозвал лицензию у АО "Объединенный резервный банк", который и был оператором безналичных платежей в липецких автобусах.

Таким образом, структура, которая долгие годы переводила средства с транспортных карт липчан их получателям, а также обеспечивала функционал разноцветного липецкого пластика в качестве карты-посредника в целом, оказалась лишена своих прав. В результате движение средств на транспортных картах оказалось заблокировано: невозможно не только расплатиться за проезд, но и вывести деньги на собственные счета.

Все это повлекло за собой ряд неприятных моментов. Первый связан с разницей в тарифах по безналичной и наличной оплате проезда. Если картой в липецком транспорте за поездку можно заплатить 21 рубль, то наличными уже на пять рублей дороже. Привыкшие к экономии липчане стали негодовать, ведь в свое время они изначально покупали карту-посредник за 80 рублей, а после регулярно ее пополняли. Теперь же приходится менять привычки. Впрочем, владельцам так называемых общегражданских - сиреневых - карт в этом отношении проще: альтернативные способы оплаты проезда - от электронных платежей до обычной банковской карты - позволяют сохранить пятирублевую экономию. А вот льготникам, чтобы сохранить собственные преференции в транспорте, приходится расплачиваться наличными, но карту водителю предъявлять.

Так, владельцы зеленого пластика вместо 26 рублей по наличному тарифу платят 10,5 рубля, столько же составляет плата за проезд для владельцев красной карты и их сопровождающих. Бесплатно в автобусах ездят по желтой и голубой картам.

Пока и чиновники, и перевозчики, и пассажиры, ждут разъяснений от Центрального банка РФ, ведь на картах-посредниках у многих липчан скопились немалые суммы, в том числе для оплаты льготного проезда. В Липецком областном совете тема блокировки транспортных карт стала одной из животрепещущих на прошедшей сессии: депутаты получили массу вопросов об этом.

- Работа по устранению этой проблемы уже ведется, - отметил спикер Заксобрания Дмитрий Аверов. - Вопрос должен быть решен, жители своих средств не потеряют. Конечно, есть ряд технических серьезных моментов. Ситуация находится на максимальном контроле.

Дмитрий Аверов отметил, что при необходимости региональный парламент задействует все меры депутатского реагирования. О том, что все средства на картах липчан сохранены, заверили в администрации области и города. Теперь осталось дождаться дальнейшего алгоритма для их перевода.

Тем временем

В Белгород прибыл первый электробус. Сначала его протестируют на улицах областного центра, уже известно, что он выйдет на маршрут троллейбуса, курсирующего мимо корпусов трех университетов. От привычных белгородцам автобусов на газомоторном топливе его отличают возможность развертывания пандуса для колясочников и надпись на небесно-голубом салоне "Это электробус".