В Москве завершился первый этап чемпионата, помогающего детям выбрать профессию

Завершился первый дистанционный этап Московского детского чемпионата KidSkills, во время которого более 4 тысяч команд выполняли задания и снимали об этом видеоролики. В полуфинал, который стартовал вчера, прошли 2004 команды. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"KidSkills - это уникальный московский проект, соревнования по профессиональному мастерству с детьми 5-10 лет. Экономика стремительно развивается, и так же стремительно нужно развивать систему подготовки профессионалов для нее, а вместе с ней и систему профессиональной ориентации, считает директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова. - Чем раньше мы познакомим маленьких москвичей с разными направлениями, тем проще им будет выбрать занятие по душе". В чемпионате участвуют команды из двух конкурсантов и одного наставника, который готовит и сопровождает ребят. В этом году участники соревнуются по 26 компетенциям, по каждой из которых организаторами разработана программа подготовки.

Елена Сутормина, учитель математики Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" в этом году впервые работает с маленькими профессионалами."Наставник на KidSkills - это проводник по всему чемпионату. Он чувствует, где нужно помочь, где подтолкнуть, а где похвалить. Поддержка детям этого возраста необходима, нужно каждый промах превращать в маленькую победу,- говорит она. - В процессе подготовки стараюсь максимально адаптировать все под уровень своих участников, делать перерывы, переключать их внимание, чтобы не уставали, чтобы было интересно".

Впервые в этом году в рамках Московского детского чемпионата KidSkills пройдет семейный чемпионат FamilySkills, в котором вместе с детьми 10-14 лет участие примут родители. В семейных командах также есть наставник, ребенок и родитель.

Лариса Миропольская - учитель медиакласса школы "Глория". Ее ученики - участники и неоднократные победители чемпионатов профессионального мастерства. "Чемпионатное движение для меня - это отдельный мир, где с нуля делаешь новичка настоящим профессионалом. Вкус победы ни с чем не сравним, и наставник ощущает его даже острее, чем участник", - говорит Миропольская.

Впервые в чемпионате рабочих профессий смогут принять участие родители школьников

Подготовку к чемпионату она начала с покупки учебного манекена для причесок, на котором команде предстояло тренироваться: его назвали Людмилой и в первом ролике представили как участника команды. Потом были консультации с подругой-парикмахером, изучение специальной литературы и съемка, которую наставница сделала сама. Трехминутный ролик снимали больше пяти часов, зато картинка получилась идеальная. Команда вышла в полуфинал и начала разрабатывать стратегию новых побед.

Вера Ратникова - молодая мама, ее дочь Кира учится в четвертом классе школы N 1015. Предложение об участии в FamilySkills Ратниковы приняли не раздумывая. В компетенции "Технологии моды" на дистанционном этапе нужно было сделать красивую салфетку и снять об этом короткое видео. Вера - актриса театра и кино, рукоделием никогда не занималась. Уроки брали у бабушки, профессиональной швеи. Во всем помогала школа. Наставник контролировала и советовала, как лучше, съемки организовали в школьном музее.