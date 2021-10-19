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19.10.2021 12:47
Рубрика: Общество

В орловских больницах закончились места для пациентов с COVID-19

Текст: Антон Валагин (Орел)

Орловские власти заявили об отсутствии мест в лечебницах для больных с коронавирусом.

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- Было подготовлено 1854 койки. На сегодняшний день свободных коек нет, - рассказал во время прямого эфира глава региона Андрей Клычков. Он пообещал по максимуму освобождать места и находить возможности, но напомнил, что каждая койка для больного COVID-19 должна быть обеспечена кислородом, персоналом и лекарствами, так что открытие новых мест - дело совсем непростое.

Региональный оперштаб ввел обязательную вакцинацию для жителей области, занятых в социальной сфере, сфере услуг, государственных и муниципальных служащих. Они должны сделать первую прививку до 15 ноября, вторую - до 7 декабря. Каникулы в школах продлятся с 1 по 14 ноября. По детским садам ограничения пока не вводятся, посещать их можно на добровольной основе. Зато отменены все массовые мероприятия.

На утро вторника в регионе зарегистрировано 49840 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 241 человек.

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