В разных регионах пенсионеры развивают новые навыки благодаря нацпроекту

Пенсионеры Ямала считают, что с возрастом у них появляется масса преимуществ. Можно заниматься аквааэробикой, развивать гибкость, петь, танцевать и даже стать компьютерным асом или развить художественные способности. И все это - бесплатно.

Такую возможность благодаря нацпроекту "Демография" получили пенсионеры. И не только на Ямале. А здесь уже в трех муниципалитетах региона запущен проект "Ямальское долголетие". У местных жителей он вызвал большой интерес, поэтому в следующем году географию планируют расширить на весь округ.

Неработающие женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет два раза в неделю могут посещать культурные, образовательные, спортивные, оздоровительные и досуговые мероприятия. Реализуется он на грантовой основе, то есть право заниматься с людьми серебряного возраста получают только самые лучшие предприятия. В этом году в проекте участвуют 22 предприятия, на следующий заявились уже 33.

- Наконец-то я научилась рисовать! - призналась Людмила Болотная из Ноябрьска. Исполнить ее давнюю мечту как раз и помог проект "Ямальское долголетие". В портфолио Людмилы Васильевны трогательные пейзажи.

Во Владимире мастер декоративного искусства Эльвира Воскресенская организовала студию бисероплетения, соединив культурный досуг с оздоровительным. "Это занятие развивает мелкую моторику рук и поддерживает на должном уровне мозговую активность, - объяснила Эльвира. За несколько лет занятий мастерство рукоделиц возросло до того, что теперь они оперируют микроскопическими - до 0,1 мм в диаметре - бусинками.

Еще одно направление - волонтерство. В начале октября в Тюмени прошел пятый Всероссийский форум "#МыВместе #МолодыДушой", а также конкурс грантов для создания сети профильных центров серебряного волонтерства. Приехали пятьсот волонтеров. Кстати, именно Тюменская область стала пионером серебряного добровольчества в стране.

Возьмем, к примеру, инициативу "Гиды 55+. Перезагрузка", осуществляемую в рамках нацпроекта "Демография". Ее "продвигает" Людмила Суппес. За четыре года женщина составила более 50 авторских экскурсионных маршрутов и исторических квестов для школьников, инвалидов и пенсионеров. Есть среди них поэтические, театральные, фольклорные, спортивные и даже гастрономические! В период пандемии лидер возрастных гидов разработала онлайн-викторины и флешмобы, доступные для пожилых людей из группы риска на самоизоляции.