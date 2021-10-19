В разных регионах пенсионеры развивают новые навыки благодаря нацпроекту

Новости

Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом 00:06
Новый вариант коронавируса обнаружен в Израиле 19.10.2021
В ФИФА сообщили о готовности проводить чемпионат мира каждые два года 19.10.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 19.10.2021
В Росстате пояснили, зачем нужны исследования финансового положения россиян 19.10.2021
Анна Нетребко отменила выступления в Венской опере 19.10.2021
В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 19.10.2021
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 19.10.2021
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 19.10.2021
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 19.10.2021
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 19.10.2021
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 19.10.2021
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 19.10.2021
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 19.10.2021
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 19.10.2021
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 19.10.2021
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 19.10.2021
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 19.10.2021
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 19.10.2021
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19.10.2021
Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября 19.10.2021
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена 19.10.2021
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту 19.10.2021
Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер" 19.10.2021
Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски 19.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 22:30
Рубрика: Общество

В разных регионах пенсионеры развивают новые навыки благодаря нацпроекту

Текст: Антон Валагин, Елена Мационг, Ирина Никитина
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Пенсионеры Ямала считают, что с возрастом у них появляется масса преимуществ. Можно заниматься аквааэробикой, развивать гибкость, петь, танцевать и даже стать компьютерным асом или развить художественные способности. И все это - бесплатно.

Такую возможность благодаря нацпроекту "Демография" получили пенсионеры. И не только на Ямале. А здесь уже в трех муниципалитетах региона запущен проект "Ямальское долголетие". У местных жителей он вызвал большой интерес, поэтому в следующем году географию планируют расширить на весь округ.

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Алтайского края
В Алтайском крае презентовали первый современный центр для пожилых людей

Неработающие женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет два раза в неделю могут посещать культурные, образовательные, спортивные, оздоровительные и досуговые мероприятия. Реализуется он на грантовой основе, то есть право заниматься с людьми серебряного возраста получают только самые лучшие предприятия. В этом году в проекте участвуют 22 предприятия, на следующий заявились уже 33.

- Наконец-то я научилась рисовать! - призналась Людмила Болотная из Ноябрьска. Исполнить ее давнюю мечту как раз и помог проект "Ямальское долголетие". В портфолио Людмилы Васильевны трогательные пейзажи.

Во Владимире мастер декоративного искусства Эльвира Воскресенская организовала студию бисероплетения, соединив культурный досуг с оздоровительным. "Это занятие развивает мелкую моторику рук и поддерживает на должном уровне мозговую активность, - объяснила Эльвира. За несколько лет занятий мастерство рукоделиц возросло до того, что теперь они оперируют микроскопическими - до 0,1 мм в диаметре - бусинками.

Еще одно направление - волонтерство. В начале октября в Тюмени прошел пятый Всероссийский форум "#МыВместе #МолодыДушой", а также конкурс грантов для создания сети профильных центров серебряного волонтерства. Приехали пятьсот волонтеров. Кстати, именно Тюменская область стала пионером серебряного добровольчества в стране.

Возьмем, к примеру, инициативу "Гиды 55+. Перезагрузка", осуществляемую в рамках нацпроекта "Демография". Ее "продвигает" Людмила Суппес. За четыре года женщина составила более 50 авторских экскурсионных маршрутов и исторических квестов для школьников, инвалидов и пенсионеров. Есть среди них поэтические, театральные, фольклорные, спортивные и даже гастрономические! В период пандемии лидер возрастных гидов разработала онлайн-викторины и флешмобы, доступные для пожилых людей из группы риска на самоизоляции.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Общество Соцсфера Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Владимирская область Владимир УрФО Тюменская область Тюмень УрФО ЯНАО Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает