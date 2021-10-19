В России будут выпускать новые материалы из переработанных волокон

Новые материалы из переработанных волокон, синтетических и натуральных, способны дать толчок к росту легкой промышленности в РФ. Перспективы имеет в первую очередь технический текстиль, для которого не требуется высокого качества сырья. Этот сегмент рынка показал заметный рост на фоне пандемии, и теперь задача предприятий - удержать темп. Ситуацию обсудили в рамках Всероссийского отраслевого форума "Мануфактура 4.0" в Иванове.

Найти свою нишу

Конкуренция в производстве тканей усиливается во всем мире. Крупнейшие кластеры легкой промышленности - во Фландрии, Италии, США, Турции - ранее делали ставку на удешевление производства. Поэтому частично переносили его туда, где рабочая сила дешевле. В пределах России такие процессы тоже шли, только в роли стран Восточной Азии выступал Северный Кавказ, отметили на форуме.

У этого процесса есть и обратная сторона - распространение контрафакта. Немудрено, что текстильно-швейные конгломераты стремятся удержать за собой те рынки, где ключевое значение имеют инновации, и "те технологии, которые проще купить, чем скопировать или украсть", рассказал ведущий эксперт консалтинговой компании Strategy Partners (входит в экосистему Сбера) Сергей Лозинский:

- Все развивают сложное производство. Это мембранные ткани для спортивной и туристической одежды, для более дорогой спецодежды с защитными свойствами. Это текстиль технический, медицинский и даже космический, применяемый в составе композитных материалов. Это текстиль строительный - огромный рынок, который в России будет расти быстрее, чем за рубежом, из-за нашего отставания в обеспеченности жильем и приоритетов жилищной политики. Пока он занят по большей части импортом, что открывает перспективы для отечественного бизнеса, в том числе в Ивановской области.

Власти "самого текстильного" региона привлекли Strategy Partners к разработке стратегии привлечения инвестиций в легкую промышленность. Ивановцам посоветовали обратить внимание на ниши материалов для строительства и медицинской сферы. На фоне пандемии спрос на медтекстиль вырос.

Если в производстве технических тканей будет использоваться переработанный пластик, это даст предприятиям хороший шанс выйти на экспорт

- России повезло: везде полипропиленовые волокна были дефицитом, а у нас они выпускались, - напомнил Лозинский. - Для дальнейшего развития нужно организовать НИОКР и сбыт. Работа в медицинской нише требует от предприятий консолидации, формирования крупных партий - поскольку тут ведутся либо централизованные госзакупки, либо поставки через аптечные сети и маркетплейсы. Важно создавать центры компетенций на базе регионов. В частности, Ивановской области, где есть профильный вуз.

Если в производстве технических тканей будет использоваться переработанный пластик, то это даст предприятиям хороший шанс выйти на экспорт.

За рубежом материалы из вторсырья набирают популярность. Такие ткани, наполнители и утеплители для одежды или обуви считаются даже более экологически безопасными, чем натуральные. Политика развитых стран и крупнейших игроков рынка направлена на поддержку рециклинга. В 2019 году 250 держателей ведущих брендов приняли Fashion Pact, обязавшись в течение 10 лет постепенно вывести из употребления одноразовый пластик, перейти на производство продукции из вторичных либо подлежащих переработке материалов, напомнил основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов. По его словам, ужесточение экологических требований в Европе "супервыгодно" для российских производителей текстиля.

- У ученых нет сомнений, что мир ждет экологическая катастрофа. В горизонте 20 лет на планете появится множество территорий, где станет невозможно жить. Поэтому инвесторы, у которых есть стратегическая концепция, должны вкладывать деньги в проекты, вписывающиеся в концепцию устойчивого развития, - отметил Баженов.

Потянулись к бутылке

В России уже есть примеры бизнеса, который делает ставку на вторичную переработку текстиля. В частности, об этом задумались производители синтетических нетканых материалов.

Забота об экологии, по прогнозам маркетологов, будет серьезно влиять и на отечественный рынок одежды

- Только одна наша линия выпускает до 40 километров полиэфирного полотна в сутки. А есть еще фабрики в Подольске, Новосибирске и других городах. Все мы производим текстильную продукцию, которая после эксплуатации отправляется на полигон ТКО, где закапывается на столетия либо сжигается без отдачи даже тепловой энергии. А ведь это высококачественный первичный полиэфир из ископаемого сырья, - подчеркнул директор по развитию ООО "Термопол" (Москва, бренд "Холлофайбер") Владислав Иванов. - Мы продаем нефть за рубеж, там из него делают кислоту и полимеры, которые мы закупаем за валюту в Китае, Узбекистане, Беларуси, США, Иране... Контейнер, который плывет к нам через Атлантику, загружается всего на треть номинальной массы. Катаем по миру воздух! Полиэфир - основа нашей одежды, мягкой мебели, фильтрующих элементов, матрасов, подушек и одеял. Говорим, что синтетика вредна, но продолжаем ею пользоваться.

Пора уйти от стереотипа и посмотреть на нее как на ценнейшее сырье. Синтетика перерабатываема, а значит, экологична.

По словам эксперта, многие полимерные материалы поддаются многократной переработке почти без потери качества. В итоговой продукции может содержаться до 95 процентов вторсырья - например, полученного из ПЭТ-бутылок. Давние (еще советские) наработки и зарубежное оборудование позволяют производить нетканые материалы, соединяя полиэфирные волокна с растительными, добавляя вторичку из хлопковой или шерстяной одежды.

- Это можно делать и в рамках госпрограммы поддержки льно- и коноплеводства. У нас в стране ведь не хватает льна, конопли и шерсти. Используя химволокно, мы способны создавать инновационный продукт с терморегуляцией: комфорт вам обеспечивает изменение влажности в пространстве под одеждой. Дешевле ли такое производство? Нет. Но полирециклинг возможен и уже внедряется, - заявил Иванов.

Разрабатывают в России и экологически чистые технические материалы из возобновляемого растительного сырья. Они быстро разлагаются естественным путем.

- Есть методы компостирования и инсоляции, при которых биодеструкция длится от восьми до 50 дней. Если влажность достигает 85 процентов, а температура выше 20 градусов, то разложение идет еще быстрее, - сообщила преподаватель РГУ имени А. Н. Косыгина, сотрудник лаборатории биодизайна и разработки материалов и изделий из природного сырья Анастасия Вершинина. - Мы создали целую линейку: наполнители, утеплители, технические полотна, из которых можно делать что угодно - от бытовой одежды и влажных салфеток до композитов для космоса. Есть вариант для СИЗов - гипоаллергенных масок, которые хорошо защищают от микробов, и костюмов, которые можно применять в красной зоне.

Наиболее простым и выгодным решением было бы производство биоразлагаемых нетканых материалов, так как для этого в РФ есть сырьевая база. Для выпуска тканей натуральные волокна нужно выравнивать. Нетканый же текстиль не так требователен к качеству сырья, пояснила Вершинина.

Носить долго и счастливо

В России своего Fashion Pact пока нет. Тем не менее ряд компаний наладил выпуск тканей из вторсырья - это необходимо для работы по контрактному производству в интересах западных модных брендов.

- Для Zara шьем костюмы из рециклированной вискозы (пряжа делается из переработанного пластика), для Decathlon - вещи из флиса (тоже продукт переработки). Российским компаниям в рамках контрактного производства сложно конкурировать с Китаем или Индией. Мы выигрываем за счет того, что сами разрабатываем ткани из переработанной пряжи, которая очень популярна и востребована на международном рынке, - сообщил директор контрактного производства АО "БТК групп" (владеет швейными производствами по всей стране, включая Курскую и Тульскую области) Сергей Костогрыз.

Забота об экологии, по прогнозам маркетологов, будет серьезно влиять и на отечественный рынок одежды. Правда, развитие высокотехнологичного и зеленого производства здесь не всегда подкреплено платежеспособным спросом.

Цифры Росстата, на первый взгляд, внушают оптимизм. В первом квартале 2021 года доля расходов на одежду и обувь в бюджете семей оказалась в два с лишним раза больше, чем в начале 2020-го (11 процентов против шести-семи). На деле расклад объясняется скорее отложенным спросом, инфляцией, невозможностью выехать на зарубежные курорты и потратить деньги там, предположила руководитель отдела PR и коммуникации в Fashion Consulting Group Катерина Дивеева. Вдобавок у некоторых брендов цены выросли значительно - на 40, 60, а то и все 100 процентов.

По данным опросов, семь из 10 россиян экономят на всем, что не является обязательным. Почти столько же отказывают себе в покупке новой одежды.

Некоторые наблюдатели считают, что в такой ситуации тренд на здоровый образ жизни и экологичное поведение приведет к бурному развитию ресейла. Этим термином обозначают старый добрый секонд-хенд, но в новом формате.

- Потребитель хочет не простой дешевизны, а адекватности - чтобы стоимость вещи соответствовала ее ценности. От модели потребления мы переходим к модели владения: люди хотят передавать одежду, - считает партнер аналитического агентства "Нетнография" Татьяна Касимова. - К 2030 году рынок повторной носки будет в два раза больше рынка fast fashion, а его рост составит 15 процентов в год. Но для ресейла подходит только хорошо сохранившаяся, качественная одежда с "человеческим" дизайном.

Эту позицию поддержал известный российский дизайнер Игорь Чапурин. По его мнению, неэкологичной является прежде всего дешевая продукция масс-маркета.

- Производить только худи, свитшоты и майки, поскольку они хорошо продаются, - дорога в никуда, - уверен модельер. - Масс-маркет - самая удобная экономическая модель, но именно она убивает природу. А люксовая одежда носится долго.

Прямая речь

Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ:

- За время пандемии общий рост производства текстиля достиг 14,9 процента. Выпуск хлопчатобумажных тканей остался на прежнем уровне. По нетканым материалам прибавка составила 27 процентов, по синтетике - 14, по трикотажу - 12. И именно трикотаж мы считаем ключевым направлением в программе импортозамещения. Мы видим пятикратный рост спроса на субсидии по техническому и технологическому перевооружению. Но выигравшие в конкурсе предприятия не спешат выполнять заявки по лизингу оборудования и представлять документы в министерство. Если мы не сумеем оперативно освоить субсидии, средства поднимутся в бюджет для более эффективного использования. Для швейных производств основной вызов сегодня - трудовые ресурсы. Нужна системная работа, подавление контрафактного импорта. Население, увы, не разбогатело, это будет стимулировать серый рынок одежды.

Людмила Дмитриева, заместитель председателя правительства Ивановской области:

- Наш регион по-прежнему является центром текстильной промышленности. Здесь работает около 40 крупных фабрик, выпускающих различные ткани и полотно (в том числе пять - с участием турецкого и итальянского капитала), и около двух тысяч малых швейных компаний. Продукция поставляется по России и на экспорт. Мы пытаемся встроиться в пилотные проекты по ресайклингу, разработке изделий нового дизайна и новых механизмов продвижения через интернет-каналы, развиваем подготовку кадров.