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19.10.2021 00:50
Рубрика: Общество

Вредные выбросы в Москве сокращаются

Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 238(8589)
Жители больших городов оставляют гораздо меньший экологический след по сравнению с жителями небольших поселений. Об этом в своем персональном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в общественном сознании мегаполисы представляются сгустками проблем. "Считается само собой разумеющимся, что они наносят максимальный ущерб экологии", - отмечает он. Однако за счет концентрации населения, говорит Собянин, энергия в мегаполисах расходуется эффективнее, нежели в малых городах и селах. На освещение столицы сегодня тратится столько же электроэнергии, сколько и десять лет назад.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Развитие энергетики для Москвы, по словам Сергея Собянина, особенно важно: город находится в суровых климатических условиях. Зимой температура может опускаться до 30 градусов мороза, а отопительный сезон длится большую часть года - с сентября по май. В модернизацию энергетики город инвестировал уже 1,7 триллиона рублей. "Были ликвидированы угольные и мазутные котельные, вместо разрозненных и конкурирующих между собой тепловых центров создана единая система, существенно снизилось число аварий на тепломагистралях", - подчеркнул мэр.

Объем выбросов углекислого газа в столице с 1990 года, по словам мэра, снизился на четверть, хотя население выросло на треть. А выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в два раза ниже, чем десять лет назад. Улучшить экологическую ситуацию в том числе помогла реконструкция Московского НПЗ: завод снизил сброс загрязненных стоков в Москву-реку на 99,9 процента и в 2,2 раза сократил выбросы вредных веществ в атмосферу, а сероводорода - в 9,6 раза.

Кроме того, за последние 11 лет в Москве высажено более 10 миллионов деревьев и кустарников. Столица стала и первым регионом страны, который запретил реализацию топлива ниже класса "Евро-5". Москва также намерена перейти полностью на общественный электротранспорт. "Сегодня в Москве самый большой в Европе парк электробусов, - рассказал Собянин. - К концу года их будет тысяча. Через шесть-семь лет вообще не будет дизельных автобусов". Темпы строительства рельсового транспорта тоже превышают динамику европейских и американских городов.

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