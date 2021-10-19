"Аэрофлот" вновь открыл продажу льготных билетов для жителей ДФО

"Аэрофлот" снова открыл продажу льготных билетов для жителей Дальнего Востока. Об этом говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

Возобновление продажи льготных билетов для дальневосточников стало возможным после выделения правительством страны дополнительных средств. Теперь цена авиабилета эконом-класса из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно составит 7650 рублей в одну сторону для взрослого и 5740 рублей для ребёнка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы.

Купить льготный билет смогут лишь граждане, имеющие постоянную регистрацию в регионах ДФО.

Правительство выделило на субсидирование авиаперелетов для дальневосточников 490 млн рублей.