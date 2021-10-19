Метель нарушила авиасообщение на Чукотке

Авиарейсы сразу в несколько населенных пунктов Чукотского АО отменены из-за бушующих на полуострове метелей.

Как сообщается на сайте ФКУ "Аэропорты Чукотки", 19 октября воздушная гавань на принимает и не отправляет самолеты из-за неблагоприятных метеоусловий. В частности, отложены рейсы в Марково, Лаврентия, Залив Креста, Провидения, Канчалан. Из этих населенных пунктов рейсы тоже не выполняются.

В мэрии Анадыря РИА Новости рассказали, что занятия в школах отменены. На работу общественного транспорта непогода не повлияла.

Между тем в понедельник местный главк МЧС информировал о том, что циклон принесет в регион снегопады и сильный ветер. На побережье Чукотского моря порывы будут достигать18 метров в секунду, в континентальной части Анадырского района - 18-23 м/с. А вот на побережье Берингова моря и в столице округа скорость ветра может достигать ураганных значений - 28-33 метров в секунду.