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19.10.2021 04:20
Рубрика: Власть

На Камчатке расширили число отраслей для обязательной вакцинации

Текст: Александр Филимоненко

На Камчатке ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников пищепрома, промышленных предприятий, строительной отрасли и сферы физической культуры, а также сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

В Омске ввели обязательную вакцинацию для курьеров и охранников

Соответствующее постановление в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции подписал главный санитарный врач региона.

До 15 ноября работники должны получить первый компонент либо привиться однокомпонентной вакциной, и до 15 декабря - второй. Вакцинироваться должны не менее 80 процентов сотрудников предприятия.

В постановлении говорится, что от коронавируса на Камчатке привиты более 91 тысячи человек, что составляет 46 процентов плана вакцинации. Достигнутые показатели не позволяют сформировать коллективный иммунитет.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе зарегистрированы 20,4 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания и инфицирования, из них 3,5 тысячи - у детей до 17 лет. За период с 27 сентября по 17 октября этого года заболеваемость увеличи­лась в 1,5 раза, в основном за счет лиц трудоспособного возраста.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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