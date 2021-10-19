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Рубрика: Происшествия

На Сахалине устраняют последствия циклона, из-за которого погибли два человека

Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Последствия мощного снежного циклона устраняют на Сахалине. Север острова оказался во власти стихии в воскресенье. Без электроснабжения остались Охинский, Александровск-Сахалинский, Тымовский, Ногликский, Смирныховский, Углегорский районы.
Жителей Камчатки предупредили об ураганном ветре

Ураганный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, не только обрывал провода, но и валил деревья, срывал крыши с домов и соцобъектов. Не удалось избежать трагедии. В Александровске-Сахалинском упавшая кровля жилого дома лишила жизни двух человек. Резервный фонд правительства области выделит их семьям по полмиллиона рублей компенсации.

- Задача областных властей - в кратчайшие сроки оказать семьям погибших всестороннюю поддержку. Вместе с тем важной сейчас остается задача восстановить энергоснабжение и приступить к ремонту поврежденных крыш. Необходимо незамедлительно приступить к демонтажу полуразрушенных кровель и после составления необходимых проектных документов браться за их восстановление, - заявил губернатор области Валерий Лимаренко, поручив завершить эти работы до 1 декабря.

Ураганный ветер не только обрывал провода, но и валил деревья, срывал крыши с домов

Как рассказал исполняющий обязанности главы Александровск-Сахалинского района Владлен Антонюк, жители пострадавших домов захотели остаться в своих квартирах. Но власти зарезервировали места для временного размещения на случай, если в них будет холодно.

Пока социальные объекты в городе обеспечены светом за счет резервных дизель-генераторов. Единственная линия электропередачи в населенном пункте проходит по чрезвычайно труднодоступной местности. Поэтому для скорейшего поиска разрывов на линии и подачи электричества власти привлекли вертолет МЧС и беспилотник.

Без света остается треть Александровск-Сахалинского района. Вместе с тем все его социальные учреждения энергоснабжением обеспечены. Во всех строениях также есть и водо-, и теплоснабжение. На помощь энергетикам в Александровск-Сахалинский и Тымовский районы из Южно-Сахалинска выехали шесть бригад их коллег. Занятия в школах Александровск-Сахалинского и Ногликского районов проводят в дистанционном режиме, а вот детские сады продолжают работать.

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