На Сахалине в ДТП с бензовозом пострадали двое полицейских

В районе села Заозерное в Макаровском районе столкнулись бензовоз и машина ДПС. В результате два сотрудника полиции получили травмы, передает ТАСС со ссылкой на сахалинское управление ГИБДД.

По предварительным данным, аварию спровоцировал шофер бензовоза. Он задним ходом выехал со второстепенной дороги и столкнулся с машиной дорожно-патрульной службы, которая в этот момент спешила на место другого ДТП.

Пострадавших сотрудников полиции доставили в Макаровскую центральную районную больницу.

"По факту ДТП проводится проверка", - добавили в ведомстве.

Между тем в соцсетях уже появились видео с места аварии. На кадрах видно, что бензовоз остался практически цел, а вот патрульная машина серьезно пострадала: у нее смята вся передняя часть, а из-под капота валит дым. Очевидцы рассказали, что автомобиль потушили подоспевшие пожарные.