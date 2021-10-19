Продукты в чукотский поселок доставят вертолетом

Две тонны овощей и фруктов планируется доставить авиацией в поселок Провидения на Чукотке, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию городского округа.

Задействовать вертолет власти решили из-за того, что в населенном пункте сложилась напряженная ситуация с продуктами. Например, картофель в Провидении можно купить только в одной торговой точке. Планируется, что вертолет вылетит в поселок 20 октября.

Ранее глава округа Роман Копин отмечал, что навигация в этом году очень сложная, в июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. Загрузка судна "Владимир Мясников" несколько раз переносилась, теперь его прибытия на полуостров ждут 5-7 ноября.

Как сообщает департамент промышленной политики ЧАО, отправки на Чукотку во Владивостоке до сих пор ожидают около 200 контейнеров с различными товарами, а также около 35 единиц техники для нужд местных предприятий.

Сейчас власти округа ведут переговоры с ФГУП "Росморпорт" о привлечении судна ледового класса для обеспечения ледокольной проводки.