Режим ЧС объявлен в пяти районах Забайкалья после снегопада

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели районы Забайкальского края из-за снегопада, сильно осложнившего уборочную страду, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. Ущерб устанавливается муниципальными комиссиями. Режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы", - заявил глава минсельхоза края Денис Бочкарев.

По его словам, в ведомстве создан оперативный штаб, специалисты министерства работают в пострадавших от ненастья районах.

В этом сезоне из-за переувлажнения почвы аграрии долго не могли выйти в поля. Начало уборочной страды затянулось как минимум на две недели. Снегопад серьезно ухудшил ситуацию.

"Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике. Тем не менее, в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится", - уточнил Денис Бочкарев.

Ввести режим ЧС намерены власти еще нескольких районов Забайкалья.