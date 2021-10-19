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19.10.2021 11:53
Рубрика: Экономика

В центре Хабаровска построят "Дальневосточный квартал"

Текст: Марина Трубилина
Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО
Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО

В Хабаровске планируется отдать под строительство жилья по программе "Дальневосточный квартал" участок аэродрома ДОСААФ в центральной части города. С проектом застройки территории ознакомился вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Фото: iStock
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Программа "Дальневосточный квартал", разработанная Минвостокразвития, позволяет инвесторам, реализующим проекты комплексной застройки, получить льготы резидентов территорий опережающего развития. В таких проектах должно быть предусмотрено не только жилье, но и комфортная городская среда, социальная инфраструктура.

В Хабаровске предполагается застроить многоэтажными жилыми домами 83,1 га. Здесь может появиться более 450 тысяч кв. м жилья. Квартиры смогут приобрести более 20 тысяч человек. На создание инженерной инфраструктуры необходимо ориентировочно 3,6 млрд рублей.

"Кроме строительства жилья предполагается возведение социальных объектов - поликлиники, школы, трёх детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса, детских площадок. Предположительная стоимость социальной инфраструктуры составит более 5 млрд рублей. Это предварительная концепция застройки территории. Мастер-план будет создаваться после конкурсных процедур", - пояснил заместитель председателя правительства Хабаровского края по строительству Керим Сунгуров.

"На Дальнем Востоке в целом жилья строится недостаточно. Цены на квартиры высокие. Программа "Дальневосточный квартал" направлена на то, чтобы увеличить количество строящегося жилья", - отметил Трутнев. "Дальневосточная ипотека" позволила брать более дешевые ипотечные кредиты, но из-за спроса повысилась цена, сказал он. "Нам надо ответить на вопрос, как сделать цену на жилье нормальной", - подчеркнул Трутнев.

В конце 2020 года в Хабаровском крае в очереди на жилье числилось почти 17 тысяч семей. Строительство нового жилья поможет получить квартиру молодым семьям, которые могут стать участниками программы "Дальневосточная ипотека" и получить ипотечный кредит под 2% годовых. Сейчас по этой программе жителями Хабаровского края подано более 10 тысяч заявок, выдано 2 834 кредита (третье место среди дальневосточных регионов) на 10,8 млрд рублей. Средняя сумма кредита - 3,82 млн руб. Всего в крае проживает 23 479 молодых семей.

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