В Якутии у предпринимателя изъяли осетра и икру на 7 млн рублей

В Якутии возбуждены уголовные дела против руководителя одной из рыбоперерабатывающих компаний по факту незаконной добычи осетра на реке Лене и незаконной охоты в Булунском районе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была получена информация, что в летний период одна из рыбоперерабатывающих компаний произвела вылов сибирского осетра сверх выделенной квоты. Оперативники осмотрели судно, принадлежащее руководителю коммерческого предприятия", - рассказала Ирина Волк.

В трюме с рефрижератором нашли свыше 430 килограммов рыбы семейства осетровых и 88 килограммов черной икры. Имевшаяся у предпринимателя квота на добычу особо ценных водных биоресурсов была превышена на 330 килограммов. Кроме того, там же были обнаружены разделанная туша лося, два охотничьих ружья и орудия лова.

Ихтиологическая экспертиза подтвердила, что был изъят сибирский осетр, внесенный в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. По предварительным подсчетам, ущерб государству превысил семь миллионов рублей.

Уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 258 и 258.1 УК РФ, соединены в одно производство и переданы в Следственное управление МВД по Республике Саха (Якутия). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.