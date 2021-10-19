Ижевчан осудили за незаконное усыновление младенца из Ярославля

В Ярославле районный суд вынес приговор по делу о незаконной передаче ребенка. Обвиняемыми стали семья из Ижевска и местная жительница, которая отдала паре свою новорожденную дочь.

Как сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области, в апреле 2014 года местная жительница, узнав о своей беременности, решила отказаться от ребенка. Женщина опубликовала в интернете объявление том, что передаст малыша другой семье сразу после его рождения. На сообщение откликнулась супружеская пара из Удмуртии.

После родов они забрали младенца и увезли его к себе домой, минуя установленный законом порядок, рассказали следователи. Через шесть лет об этом узнал биологический отец ребенка. В июне 2020 года мужчина приехал в Ижевск, забрал дочь и написал заявление в полицию.

В отношении родной матери и приемных родителей было возбуждено уголовное дело по факту совершения безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Сегодня суд приговорил родную мать ребенка к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приемную мать из Ижевска - к полутора годам условного заключения, также с испытательным сроком два года. Приемного отца - к двум годам исправительных работ и удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства, уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.