По улицам Уфы бегал волк

В Уфе спасатели и Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии поймали бегающего по улицам города волка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В пресс-службе минэкологии РБ уточнили, что сообщение о диком животном, гуляющем в микрорайоне Сипайлово, поступило в ведомство вечером 19 октября. Выехавшие на место инспекторы министерства и спасатели поймали хищника в районе улицы Академика Королева. Уточняется, что животное довольно крупных размеров. Его планировали вывезти в Иглинский район и выпустить в естественную среду обитания, однако сделать этого не удалось.

- Отлов велся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, но дикому зверю, вероятно, из-за пережитого стресса потребовалась помощь ветеринара. Специалисты МЧС и ветеринары провели реанимационные действия, но безуспешно. Волк все-таки умер, - рассказали в пресс-службе минэкологии РБ.