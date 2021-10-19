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19.10.2021 19:09
Рубрика: Происшествия

По улицам Уфы бегал волк

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе спасатели и Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии поймали бегающего по улицам города волка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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В пресс-службе минэкологии РБ уточнили, что сообщение о диком животном, гуляющем в микрорайоне Сипайлово, поступило в ведомство вечером 19 октября. Выехавшие на место инспекторы министерства и спасатели поймали хищника в районе улицы Академика Королева. Уточняется, что животное довольно крупных размеров. Его планировали вывезти в Иглинский район и выпустить в естественную среду обитания, однако сделать этого не удалось.

- Отлов велся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, но дикому зверю, вероятно, из-за пережитого стресса потребовалась помощь ветеринара. Специалисты МЧС и ветеринары провели реанимационные действия, но безуспешно. Волк все-таки умер, - рассказали в пресс-службе минэкологии РБ.

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