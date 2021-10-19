В Башкирии школьники решат, куда потратить бюджетные деньги

Проекты, предложенные школьниками, войдут в практику инициативного бюджетирования в двадцати муниципалитетах республики.

По словам советника главы региона по вопросам науки Руслана Казыханова, при обсуждении программ поддержки местных инициатив жители республики отдают предпочтение проектам, связанным со школами.

- Они из года в год остаются на первом месте, опережая, скажем, проекты, связанные с обустройством дорог и прочими типами проектов, - добавил Руслан Казыханов.

Напомним, для более эффективной реализации программы деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и развития сети предуниверсариев в Башкортостане, глава республики подписал указ о "Реализации проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников, и по развитию сети предуниверсариев в муниципальных образованиях РБ" (№ УГ-47306 от 6 сентября 2021 года).

Согласно документу, до 2024 года включительно, муниципалитатам окажут господдержку на реализацию проектов, инициированных школьниками.

В 2021 году планируется реализовать не менее 60 подобных проектов. На эти цели из бюджета республики выделяется 30 млн руб. Не менее 10% от суммы субсидии должна софинансировать местная казна. Обязательным условием участия в конкурсе является содействие в реализации проекта совета обучающихся школы старше 14 лет, родительского комитета и попечительского совета.

Одна школа может направить на общереспубликанский конкурс одно проектное предложение. Больше шансов на победу у той школы, обучающиеся которой активно участвуют в предлагаемом проекте.

- Имеет значение количество принявших участие на общешкольном голосовании, количество и качество обсуждаемых проектов в школе, качество презентационного материала и многое другое, - пояснила руководитель центра изучения гражданских инициатив АНО "УК НОЦ РБ" Лия Насретдинова.

Ученики станут активными участниками не только процесса разработки идей по совершенствованию инфраструктуры школы и ее территории, но также их реализации. Оператором конкурса выступит Управляющая компания НОЦ Башкортостана.

Какие начинания детей и подростков может поддержать государство? Например, проведение исследовательских, образовательных, просветительских, спортивных и творческих мероприятий, обустройство зон отдыха в школе, музыкальных и телевизионных студий и медиа-центров, кинозалов, оборудование спортивных площадок, обновление дизайна внутреннего интерьера школы и многое другое.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Для участия в новом проекте сотрудники центра проводят обучающие семинары по всей республике. Они уже прошли для школьников Чишминского, Стерлибашевского, Мелеузовского, Давлекановского, Альшеевского, Белебеевского, Туймазинского районов, Сибая, Салавата и Октябрьского.

Ребята предложили немало креативных идей по улучшению школьного пространства: обустройство лаборатории для 3D моделирования, интерактивный лингвистический класс, музыкально-телевизионная студия и многое другое. Также они учились просчитывать стоимость воплощения своей инициативы, прорабатывали информационную и агитационную кампании, презентовали свои проектные предложения.