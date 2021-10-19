В Башкирии школьники решат, куда потратить бюджетные деньги

Новости

Мурашко: 55 регионов показывают хорошие темпы вакцинации 14:58
Попова: Уровень вакцинации от гриппа оставляет желать лучшего 14:52
Нарышкин откроет бюст Героя Советского Союза, легенды разведки Надежды Троян 14:44
Мурашко рассказал о ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации 14:29
Премьер Польши предвидит энергетический кризис в Европе 14:24
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни 14:20
На курортах КЧР вводится система QR-кодов о вакцинации от COVID-19 14:17
Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в колониях 14:13
Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 14:12
Песков прокомментировал заявление Эрдогана о Совбезе ООН 13:56
Путин обсудил с Драги подготовку саммита "двадцатки" и Афганистан 13:53
Подозреваемая в убийстве девочки вологжанка заманила к себе двух детей 13:46
ЦБ РФ вновь призвал банки прекратить нарушать права потребителей 13:43
В "Локомотиве" объяснили, почему был уволен тренер Марко Николич 13:41
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану 13:36
Песков: Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией 13:34
Министр обороны США прибыл на Украину с визитом 13:28
Песков: Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве 13:25
Алтайские строители перевязали мешки с песком георгиевскими ленточками 13:24
Лукашенко подтвердил необходимость проводить вакцинацию от COVID-19 13:10
В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию 13:08
Володин сообщил об увеличении числа депутатов с коронавирусом 12:57
Лежащему в реанимации с COVID Александру Серову стало лучше 12:48
В орловских больницах закончились места для пациентов с COVID-19 12:47
В Севастополе аквалангист погиб во время подводной охоты 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 14:00
Рубрика: Общество

В Башкирии школьники решат, куда потратить бюджетные деньги

Текст: Гульназ Данилова
Проекты, предложенные школьниками, войдут в практику инициативного бюджетирования в двадцати муниципалитетах республики.
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

По словам советника главы региона по вопросам науки Руслана Казыханова, при обсуждении программ поддержки местных инициатив жители республики отдают предпочтение проектам, связанным со школами.

Фото: Пресс-служба главы РБ
В Башкирии поддержат инициативы школьников и создадут предуниверсарии

- Они из года в год остаются на первом месте, опережая, скажем, проекты, связанные с обустройством дорог и прочими типами проектов, - добавил Руслан Казыханов.

Напомним, для более эффективной реализации программы деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и развития сети предуниверсариев в Башкортостане, глава республики подписал указ о "Реализации проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников, и по развитию сети предуниверсариев в муниципальных образованиях РБ" (№ УГ-47306 от 6 сентября 2021 года).

Согласно документу, до 2024 года включительно, муниципалитатам окажут господдержку на реализацию проектов, инициированных школьниками.

В 2021 году планируется реализовать не менее 60 подобных проектов. На эти цели из бюджета республики выделяется 30 млн руб. Не менее 10% от суммы субсидии должна софинансировать местная казна. Обязательным условием участия в конкурсе является содействие в реализации проекта совета обучающихся школы старше 14 лет, родительского комитета и попечительского совета.

Одна школа может направить на общереспубликанский конкурс одно проектное предложение. Больше шансов на победу у той школы, обучающиеся которой активно участвуют в предлагаемом проекте.

Фото: Пресс-служба правительства РБ
Евразийский НОЦ мирового уровня получил лицензию на обучение

- Имеет значение количество принявших участие на общешкольном голосовании, количество и качество обсуждаемых проектов в школе, качество презентационного материала и многое другое, - пояснила руководитель центра изучения гражданских инициатив АНО "УК НОЦ РБ" Лия Насретдинова.

Ученики станут активными участниками не только процесса разработки идей по совершенствованию инфраструктуры школы и ее территории, но также их реализации. Оператором конкурса выступит Управляющая компания НОЦ Башкортостана.

Какие начинания детей и подростков может поддержать государство? Например, проведение исследовательских, образовательных, просветительских, спортивных и творческих мероприятий, обустройство зон отдыха в школе, музыкальных и телевизионных студий и медиа-центров, кинозалов, оборудование спортивных площадок, обновление дизайна внутреннего интерьера школы и многое другое.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Для участия в новом проекте сотрудники центра проводят обучающие семинары по всей республике. Они уже прошли для школьников Чишминского, Стерлибашевского, Мелеузовского, Давлекановского, Альшеевского, Белебеевского, Туймазинского районов, Сибая, Салавата и Октябрьского.

Ребята предложили немало креативных идей по улучшению школьного пространства: обустройство лаборатории для 3D моделирования, интерактивный лингвистический класс, музыкально-телевизионная студия и многое другое. Также они учились просчитывать стоимость воплощения своей инициативы, прорабатывали информационную и агитационную кампании, презентовали свои проектные предложения.

В регионах Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл ПФО Мордовия Евразийский научно-образовательный центр

Главное сегодня

Песков оценил возможность массовых выплат за прививку от коронавируса
Пенсионеров попросят уйти на самоизоляцию
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает