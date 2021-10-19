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19.10.2021 14:25
Рубрика: Происшествия

В ДТП с грузовиком в Удмуртии погибли девушка и ребенок

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике

На трассе М7 в Игринском районе Удмуртии столкнулись три автомобиля - грузовик и две легковые машины.

В Челябинской области автобус вылетел в кювет после ДТП с легковушкой

Как сообщили в ГИБДД по региону, тяжеловоз "Урал", выезжая со второстепенной дороги, не уступил путь Chevrolet Lacetti и Renault Duster, которые двигались по главной. В результате сильного удара погибли пассажиры Chevrolet - двухлетний ребенок и девушка 1998 года рождения. Водители двух легковых машин выжили, но им понадобилась медицинская помощь. Водитель грузовика не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура республики взяла расследование на контроль.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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