В Татарстане задержан подозреваемый в насилии над 7-летними девочками

В Нижнекамске задержан 46-летний мужчина по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух семилетних девочек. Злоумышленник в пьяном виде приставал к ним на детской площадке во дворе дома.

Девочки рассказали о случившимся родителям, а те обратились в полицию. Сотрудники МВД нашли подозреваемого по горячим следам. Его зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Возбуждено уголовное дело. От дачи показаний мужчина отказался. Вскоре суд примет решение о его заключении под стражу.