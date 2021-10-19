Власти Ульяновской области решили вернуть школьников за парты

В Ульяновской области завершились школьные каникулы, и с понедельника дети начали обучение в очном формате. С этим согласились не все их родители, требуя введения дистанционного формата, но пойти на это власти региона отказались.

В адрес областного руководства со стороны родителей даже была направлена протестная петиция. По словам ее автора Александра Тихонова, область "буквально задыхается от коронавируса, и почти каждый день обновляются рекорды по числу заболевших". При отсутствии массового экспресс-тестирования школьников, считает он, руководство учебных заведений попросту не сможет оперативно отреагировать на возможную вспышку заболеваемости.

- А мы против обязательного перевода школ на дистанционный режим, так как не можем гарантировать, что будет соблюдена изоляция детей, - в свою очередь заявил заместитель председателя правительства области Сергей Кучиц. - Половина из них переносит болезнь бессимптомно, и, пока они ходят в школу, у нас есть возможность отслеживать их маршрут. Будем откровенны: при переходе на дистанционный режим обучения большинство детей и подростков отправятся на улицу или в торговые центры, - сказал он. Между тем, согласно приведенной статистике, озвученной главой регионального Роспотребнадзора Еленой Дубовицкой, каникулярная неделя дала "снижение заболеваемости среди детей всех возрастных групп".