Дольщики получили жилье в достроенном доме в Новосибирске

В Новосибирской области из единого реестра проблемных объектов исключили дом по улице Коммунстроевская в областном центре. Ключи от долгожданных квартир получили 198 дольщиков. Как сообщил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков, это уже восьмой долгострой, получивший разрешение на ввод в эксплуатацию в этом году, в октябре-декабре планируется сдать еще несколько.

Многоквартирный дом по улице Коммунстроевской, стр. 161 в Октябрьском районе Новосибирска по плану должны были ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года, однако застройщик - ООО "ПромТех" - не смог достроить объект и передать квартиры гражданам в установленные сроки.

Алексей Колмаков напомнил, что в регионе сегодня применяют различные механизмы для достройки проблемных объектов - это масштабные инвестиционные проекты, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройство территории и установку лифтов, а также поддержка со стороны ППК "Фонд", куда поданы ходатайства в отношении 40 проблемных домов, по 12 из них уже получено одобрение.

- Безусловно, такой результат - итог тесного взаимодействия всех заинтересованных структур: правительства Новосибирской области, правоохранительных органов, мэрии Новосибирска, ресурсоснабжающих организаций, - отметил замминистра.

По словам Алексея Колмакова, завершение строительства дома силами действующего застройщика - самый простой и эффективный вариант, примером чему стал дом по улице Коммунстроевской. "Фактически в ручном режиме завершено подключение дома к сетям теплоснабжения и водоснабжения. Застройщиком завершены строительно-монтажные работы, устранены замечания надзорных органов, объект введен в эксплуатацию", - отметил замминистра.