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19.10.2021 08:48
Рубрика: Власть

На стройплощадке ледовой арены в Новосибирске стало больше рабочих

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Число рабочих, участвующих в строительстве крупнейшего инфраструктурного объекта Новосибирской области - Многофункциональной ледовой арены, увеличилось до 650.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщили в региональном министерстве строительства, в данный момент продолжается создание теплового контура здания. Идет обустройство кровли основной арены спорткомплекса, а также малых арен. На стройплощадку завезли стеклопакеты для витражей на основной и малых аренах: термически закаленное стекло обеспечит надежность и безопасность конструкции. Общая площадь витражей в здании превышает 11 тысяч квадратных метров.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Кроме того, подрядчик выполняет заливку полов, ведет устройство основания ледового корта на тренировочной арене, монтаж металлических конструкции фасада основной арены. Идет работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

Еще один крупный блок при строительстве спорткомплекса - создание подъездных путей. Дорожники завершают асфальтирование дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. Организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Справка "РГ"

Многофункциональная ледовая арена строится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Здесь пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Общая площадь шестиэтажного комплекса - 55 тысяч квадратных метров. Основная арена рассчитана на 10,5 тысячи зрителей, трибуны на тренировочной арене вмещают 200 зрителей.

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