На улицах Новосибирска появятся комфортные остановки

Около 260 павильонов, оформленных в едином стиле, установят на других улицах Новосибирска в рамках проекта "Комфортные остановки".

Как сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин, проект будет реализован в рамках концессионного соглашения, которое не подразумевает вложений из городского бюджета - обустройство и содержание остановок берет на себя инвестор. Срок концессии - 15 лет, после чего остановки перейдут на обслуживание города.

Концепция "Комфортных остановок" разработана на основе проекта "Умные остановки", который не удалось реализовать в прошлом году. При разработке условий департамент отказался от избыточных требований к техническим характеристикам "умных" блоков остановок, что привело к уменьшению итоговой стоимости проекта и позволит охватить им большую часть гостевых маршрутов.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, комфортные остановки появятся, прежде всего, на гостевых маршрутах, которые муниципалитет сейчас приводит в порядок, - это Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, улицы Титова, Станиславского, Кирова. Градоначальник поставил задачу выполнить основной объем работ к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Сейчас стоит задача определить перечень остановок и доработать схему размещения павильонов совместно с департаментом транспорта мэрии и районными администрациями.