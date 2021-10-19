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19.10.2021 13:07
Рубрика: Власть

На улицах Новосибирска появятся комфортные остановки

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Около 260 павильонов, оформленных в едином стиле, установят на других улицах Новосибирска в рамках проекта "Комфортные остановки".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин, проект будет реализован в рамках концессионного соглашения, которое не подразумевает вложений из городского бюджета - обустройство и содержание остановок берет на себя инвестор. Срок концессии - 15 лет, после чего остановки перейдут на обслуживание города.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Концепция "Комфортных остановок" разработана на основе проекта "Умные остановки", который не удалось реализовать в прошлом году. При разработке условий департамент отказался от избыточных требований к техническим характеристикам "умных" блоков остановок, что привело к уменьшению итоговой стоимости проекта и позволит охватить им большую часть гостевых маршрутов.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, комфортные остановки появятся, прежде всего, на гостевых маршрутах, которые муниципалитет сейчас приводит в порядок, - это Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, улицы Титова, Станиславского, Кирова. Градоначальник поставил задачу выполнить основной объем работ к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Сейчас стоит задача определить перечень остановок и доработать схему размещения павильонов совместно с департаментом транспорта мэрии и районными администрациями.

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