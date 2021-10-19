Новосибирский губернатор оценил гражданскую активность жителей

Гражданская активность в Новосибирской области очень высока, жители выступают с многочисленными инициативами. Об этом губернатор Андрей Травников заявил на церемонии подведения итогов регионального этапа Национальной премии "Гражданская Инициатива".

Премия была учреждена в 2013 году для награждения людей, которые формируют гражданское общество в России, становясь активистами в своем городе, районе, области, республике, которые помогают другим и меняют жизнь к лучшему. Проектом руководит режиссер, Заслуженный деятель искусств России, член комитета гражданских инициатив Юлий Гусман. Жюри возглавляет председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

Андрей Травников отметил роль малых общественных организаций, в том числе не имеющих официального статуса, которые действуют во многих городах, районных центрах, селах области, а также ТОСов, волонтеров, отдельных активистов.

По словам губернатора, демократия и самоуправление - это и участие граждан в мероприятиях по благоустройству, культурных проектах, патриотическом воспитании, инициировании различных проектов в рамках программ и грантов, внесении предложений к закону о бюджете.

- Такие люди - главная часть гражданского общества, основа гражданской активности в Новосибирской области, о которой мы говорим как о нашем конкурентном преимуществе, - подчеркнул Андрей Травников.

Он отметил, что правительство региона заинтересовано в развитии этой сферы, и один из примеров этого - реализуемый с прошлого года проект поддержки инициатив отдельных лиц, энтузиастов "Со мной регион успешнее". "Для нас очень важно, что Новосибирская область в этом году впервые попала в число регионов, где проводится награждение участников регионального этапа. Благодарю Алексея Кудрина и Юлия Гусмана за инициативу провести этот финальный этап в нашем регионе", - добавил губернатор.