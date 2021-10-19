Пропавших на севере Красноярского края школьниц нашли в подъезде

Новости

Пять россиян набрали очки в матче НХЛ "Аризона" - "Сент-Луис" 10:36
Санкции США из-за С-400 помогут России и Китаю 10:36
Синоптик: В Москве уже сегодня вечером ожидается снегопад 10:30
Сервисы такси и доставки еды вводят сборы с пользователей 10:15
Промышленное производство в Беларуси выросло на 7,9% 10:09
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке 09:59
Веденин прокомментировал выступление российских фигуристок в Финляндии 09:44
Москвичи смогут найти работу на портале mos.ru 09:25
Вакцинация от COVID на 88% сократила показатели госпитализации в Сан-Паулу 09:15
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде доставлена в больницу 09:12
Биолог объяснил, как выбрать вкусные мандарины 09:03
Россиянам рассказали об идеальном времени для оформления кредита 08:43
В России появился стандарт сбора цифрового следа в образовании 08:30
Почти две трети россиян хотят руководить 07:51
"Аэрофлот" вновь открыл продажу льготных билетов для жителей ДФО 07:15
На Сахалине в ДТП с бензовозом пострадали двое полицейских 06:34
В Эквадоре парусное судно ВМС Бразилии врезалось пешеходный в мост 06:30
В России впервые боевые роботы самостоятельно вышли на огневые позиции 06:16
Электроснабжение на Сахалине восстановят к вечеру 05:46
Сингапур открыл границы для привитых туристов из восьми стран 05:40
Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 04:51
Режим ЧС объявлен в пяти районах Забайкалья после снегопада 04:35
США заявили о стремлении к диалогу с Северной Кореей 04:30
Метель нарушила авиасообщение на Чукотке 04:09
Косачев: Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой" 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 09:19
Рубрика: Происшествия

Пропавших на севере Красноярского края школьниц нашли в подъезде

Текст: Дмитрий Машуков

Две 11-летние жительницы Дудинки, об исчезновении которых стало известно накануне, найдены живыми. Об этом рассказала сегодня пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

На Урале нашли пропавших 14-летних школьниц

В понедельник вечером мачеха одной из школьниц сообщила в дежурную часть полиции, что падчерица не вернулась домой с уроков. Как оказалось, сверстница, у которой девочка могла остаться на ночь, тоже исчезла. В поисках детей приняли участие сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, наружные наряды полиции и участковые уполномоченные.

Во вторник утром работники отдела МВД по Таймырскому району обнаружили двух подруг в подъезде одного из домов Дудинки - именно там школьницы переночевали.

По информации правоохранительных органов, жизнь и здоровье детей вне опасности. Полицейские выясняют причины и обстоятельства ухода девочек из дома.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин предложил платить 1 млн рублей дальневосточникам при рождении третьего ребенка
Росстат по-новому оценит финансовое положение россиян
В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО
КНДР провела запуск баллистической ракеты
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде доставлена в больницу
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест