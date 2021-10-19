Пропавших на севере Красноярского края школьниц нашли в подъезде

Две 11-летние жительницы Дудинки, об исчезновении которых стало известно накануне, найдены живыми. Об этом рассказала сегодня пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

В понедельник вечером мачеха одной из школьниц сообщила в дежурную часть полиции, что падчерица не вернулась домой с уроков. Как оказалось, сверстница, у которой девочка могла остаться на ночь, тоже исчезла. В поисках детей приняли участие сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, наружные наряды полиции и участковые уполномоченные.

Во вторник утром работники отдела МВД по Таймырскому району обнаружили двух подруг в подъезде одного из домов Дудинки - именно там школьницы переночевали.

По информации правоохранительных органов, жизнь и здоровье детей вне опасности. Полицейские выясняют причины и обстоятельства ухода девочек из дома.