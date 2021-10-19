У-УАЗ стал дипломантом федерального этапа Всероссийской премии "Экспортер года"

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (Госкорпорация Ростех) стал дипломантом второго этапа Всероссийской премии "Экспортер года". Предприятие заняло третье место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес".

Первый этап конкурса прошел по федеральным округам. В рамках окружного этапа "Экспортера года" предприятие лидировало в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО) в той же номинации. Экспертный совет оценивал объем экспортируемой продукции и долю экспорта в общей выручке компании, достижение ключевых показателей по объему экспорта, ассортименту продуктовой линейки, географии экспорта, уровню продвижения продукции на внешних рынках и динамике экспортного роста.

Итоги второго - федерального - этапа конкурса, в котором участвовали 79 победителей восьми окружных этапов, подвела федеральная конкурсная комиссия. Улан-Удэнский авиационный завод вышел на третье место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес". Победителем стало АО "Новомет-Пермь", второе место присуждено АО "Арнест" (Ставропольский край).

"В составе холдинга "Вертолеты России" предприятие выходит на все новые экспортные рынки, - отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. - Повышению конкурентоспособности продукции У-УАЗ способствует диверсификация продуктового ряда, постановка на производство перспективных изделий, среди которых легкий вертолет Ка-226Т и оффшорный вертолет Ми-171А3. Завод активно расширяет производство продукции в гражданском сегменте".

Уже не первый год премия "Экспортер года" является символом признания государством заслуг и успехов российских предпринимателей на международном рынке. Конкурс позволяет развивать и тиражировать истории успеха российских экспортеров, поддерживает имидж России как производителя и поставщика качественных товаров и услуг.

Конкурс проводится при поддержке ВЭБ РФ, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи РФ.

Улан-Удэнский авиационный завод - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на заводе построили более 8500 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш), Ми-8АМТШ-ВА.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой холдинга "Вертолеты России"