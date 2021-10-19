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19.10.2021 13:00

В филиалах АО "РЭС" завершена проверка готовности к осенне-зимнему периоду

В середине октября в филиалах акционерного общества "Региональные электрические сети", являющегося системообразующим электросетевым предприятием Новосибирской области, завершилась комплексная проверка готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2021 - 2022 годов.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Учитывая сложные климатические условия Сибири, энергетики приступили к подготовке электросетей еще весной, и в настоящее время подготовка к зиме объектов электросетевого хозяйства АО "РЭС" практически завершена.

Основной целью контрольных мероприятий было определение степени готовности оборудования и персонала к передаче электрической энергии по сетям АО "РЭС" в условиях низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления.

В течение месяца внутренние комиссии, в состав которых вошли представители руководства филиалов и сотрудники технической дирекции компании, оценивали выполнение условий готовности филиала для работы в отопительный сезон. Согласно регламентирующим документам список этих условий насчитывает несколько десятков пунктов, структурированных по 6 группам:

* системная надежность;

* техническое состояние;

* персонал;

* противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность;

* ремонтная деятельность;

* передача электроэнергии.

Все филиалы компании подтвердили максимальный уровень готовности к работе в осенне-зимний период благодаря своевременно и качественно выполненной подготовительной работе.

Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса в зоне ответственности АО "РЭС" только за 8 месяцев 2021 года проведен капитальный ремонт более 1500 км ЛЭП и 500 подстанций, реализован ряд проектов инвестиционной программы, в том числе модернизированы ПС 110 кВ Центральная, Барлак и Колывань, а также выполнена реконструкция линий электропередач в Новосибирске и районах области.

Особое внимание уделено готовности к оперативному реагированию - укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, обеспечено наличие резервных источников электроснабжения (РИСЭ), приведены в готовность автотранспорт и спецтехника, парк которых пополнился в течение года новыми единицами.

Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Новосибирской области прошла командно-штабная и общесетевая противоаварийная тренировка, по результатам которой подразделения АО "РЭС" подтвердили готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации на объектах ТЭК в условиях низких температур наружного воздуха.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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