В Иркутске подросток избил после ДТП мать двоих детей

Полиция Иркутска проводит проверку обстоятельств дорожной аварии и драки, которая произошла сразу после ДТП.

Оба инцидента зафиксированы камерами наблюдения на улице Байкальской столицы Приангарья 2 октября. В тот день здесь столкнулись иномарки Toyota RAV-4 и Geely. Больше двух недель, истекших с момента незначительного дорожно-транспортного происшествия, одна из его участниц - 37-летняя жительница Иркутска - находится на больничном. Дело в том, что после столкновения автомобилей ее избил другой участник аварии - 16-летний подросток.

Водитель Toyota (мать двоих детей), выезжая с второстепенной дороги, задела двигавшийся по главной кроссовер Geely. Через несколько секунд иркутянка покинула салон машины, чтобы осмотреть повреждения, а из другого авто вышел молодой пассажир. Он приблизился к виновнице ДТП, встал в боксерскую стойку и ударил женщину кулаком по лицу. Сначала - в челюсть, потом по губе, затем еще раз. После третьего удара горожанка упала, приводит сегодня слова пострадавшей издание KP.RU.

Избиение прервал один из остановившихся автомобилистов - он оттащил подростка от лежащей на асфальте жертвы.

Пока вызванная на место происшествия полиция находилась в пути, 16-летний горожанин успел ударить и сестру виновницы аварии. Вскоре подъехали сотрудники правоохранительных органов.

Медики диагностировали у избитой женщины-водителя черепно-мозговую травму, разрыв губы и ушибы. Пострадавшая написала заявление в полицию. Родители подростка подали встречное заявление - по их версии, парень защищался и получил травмы.

"Оба участника конфликта находятся на лечении. После установления тяжести вреда их здоровью будет дана правовая оценка действиям каждого", - цитирует издание пресс-службу главка МВД по Иркутской области.