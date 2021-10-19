В Кемерово оглашают приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"

Во вторник Заводский районный суд Кемерова продолжил оглашать приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Судья Николай Быданцев в течение трех часов зачитывал показания потерпевших. В первую очередь тех, у кого беда отняла родных и близких, кто потерял самое дорогое - детей.

Трагедия, произошедшая 25 марта 2018 года, оборвала 37 маленьких жизней. Жуткую картину того, как это было, воссоздают многочисленные страницы показаний. В то злополучное воскресенье в "Зимней вишне" был аншлаг: первый день школьных каникул, но погода не для прогулок, а скорее для похода в кино, кафе или игры в боулинг. И в торгово-развлекательном комплексе, располагавшемся недалеко от вокзала, было все, включая контактный зоопарк и ледовый каток.

Когда рядом в игровой зоне вдруг заискрило, полыхнуло и раздался треск, любители катания бросились к эскалатору на коньках. И благо еще, что они увидели источник опасности своими глазами. Потому что система оповещения об опасности в здании на сработала. Люди в кинозалах не сразу поняли, что происходит: билетерша сквозь звуки фильма что-то кричит, а фильм продолжается как ни в чем не бывало, и не включается свет. Лифты работают! А серо-черный дым уже затягивает весь четвертый этаж и сползает на третий...

Между тем многие потерпевшие свидетельствуют: звуков пожарной сигнализации слышно не было, никакие люди в форме их не сопровождали и дорогу не указывали, все просто сами двигались вниз за толпой. Возникла давка.

Охранников увидели только на первом этаже. Некоторые играли роль зевак. При этом, опять же по свидетельствам многих людей, разобраться в планировке громадного напичканного бутиками здания было непросто даже и вне чрезвычайной ситуации. Один из потерпевших рассказал, что однажды не смог найти в "Зимней вишне" нужного магазина, хотя точно знал о его существовании. И спросить было не у кого. Другой потерпевший говорил, как начиная с 2016 года руководство "Зимней вишни" занялось активным делением существующих площадей для увеличения числа арендаторов. Занятую ими площадь урезали несколько раз, причем в одностороннем порядке... Тут не до четкой планировки здания.

Вопиющие страницы показаний касаются того, как потерпевших информировали о ситуации. Родителям, чьи дети из последних сил кричали по телефону, задыхаясь в кинозале, диспетчеры экстренной службы спокойно твердили: "Всех выведут, ждите". Да и пожарные с фонарями на касках уверенно говорили, мол, мы все знаем...

Как начинали тушить пожар - тоже отдельная история. По словам потерпевших, первая пара пожарных машин прибыла минут через тридцать, было много суеты, мало действий и воды тоже мало, она подавалась слабыми струями. Длины пожарной лестницы не хватило, чтобы дотянуться до окна, из которого в итоге выпрыгнул подросток. Другая лестница застряла, когда эвакуировали с крыши большую группу людей...

Все три часа показания потерпевших внимательно слушали восемь обвиняемых. В их числе бывшие руководители ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и ООО "Зимняя вишня", представители компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию, охранник ЧОП и пожарные. Суд уже установил их вину. Оглашение приговора продолжится сегодня.

Тем временем

Во вторник Центральный районный суд Кемерова продолжил рассматривать еще два уголовных дела, связанных с трагедией "Зимней вишни". По первому в качестве обвиняемых проходят экс-руководитель кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард и подчиненная Светлана Шенгерей, а также директор строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. По версии следствия, Комкова за взятку разрешила ввести самовольно возведенное здание ТРЦ в эксплуатацию. Вместе с сыном и Чередниченко, как считают следователи, она получила через посредника семь миллионов рублей от тогдашнего гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского. Шенгерей же, подписавшая решающий акт, обвиняется в использовании служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Гособвинение предлагает отправить подсудимых за решетку на сроки от восьми лет до 21 года. А фигуранты второго дела - бывший начальник областного ГУ МЧС Александр Мамонтов и главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев. Им инкриминируют халатность, а также, в зависимости от роли каждого, растрату и мошенничество.