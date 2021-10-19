Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с дефицитом лекарств для генетически больных детей в Приангарье. В министерстве здравоохранения Иркутской области прошли обыски. Проводятся допросы чиновников минздрава, сообщил региональный главк СК РФ.

По данным правоохранителей, дети, болеющие муковисцидозом и нуждающиеся в льготных медицинских препаратах, на протяжении нескольких месяцев этого года не получали необходимые лекарства в полном объеме. Их не было в аптеках региона.

Во время обысков в министерстве здравоохранения Иркутской области сыщики изъяли интересующие их документы. Допрашиваются должностные лица и свидетели.

Прокуратура области взяла на контроль расследование уголовного дела, рассказали в надзорном ведомстве.