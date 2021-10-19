В министерстве здравоохранения Иркутской области прошли обыски

Новости

Косачев: Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой" 03:52
Профессор Костинов рассказал о порядке вакцинации от гриппа и COVID-19 03:10
Перестрелки в барах США на выходных унесли жизни 11 человек 02:45
Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия 02:07
Пушков: НАТО лишилось возможности имитировать контакты с Россией 01:42
На "Союзмультфильме" назвали сроки выхода нового "Ну, погоди!" 00:42
В США назвали имя нового спецпредставителя по Афганистану 00:26
Apple представила салфетку для экрана за 1990 рублей 00:01
Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой 18.10.2021
Захарова прокомментировала смерть Колина Пауэлла 18.10.2021
Латвия вводит локдаун из-за коронавируса 18.10.2021
"Простоквашино" получило премию "ТЭФИ-Kids" 18.10.2021
Новым мэром Рима стал Роберто Гуалтьери 18.10.2021
Найден мертвым брат погибшего ранее мэра Кривого Рога 18.10.2021
Опрос: 80% немцев одобрили сокращение финансирования Польши из фондов ЕС 18.10.2021
В Беларуси подписчиков двух сайтов признали экстремистами 18.10.2021
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия 18.10.2021
В Петербурге в кафе и магазины начнут пускать по QR-кодам 18.10.2021
МИД РФ: Российские инструкторы не участвуют в боевых действиях в ЦАР 18.10.2021
На первой минуте матча КХЛ "Сочи" - "Авангард" произошла массовая драка 18.10.2021
В женской баскетбольной Премьер-лиге лидерство делят четыре клуба 18.10.2021
В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест 18.10.2021
Эксперт рассказала, как правильно застраховать свое имущество 18.10.2021
Минцифры запустит суперприложение госуслуг в 2022 году 18.10.2021
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье 18.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 03:14
Рубрика: Происшествия

В министерстве здравоохранения Иркутской области прошли обыски

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с дефицитом лекарств для генетически больных детей в Приангарье. В министерстве здравоохранения Иркутской области прошли обыски. Проводятся допросы чиновников минздрава, сообщил региональный главк СК РФ.

Фото: Из архива Арины Крятовой
Спасти детей с муковисцидозом призвали главные пульмонологи страны

По данным правоохранителей, дети, болеющие муковисцидозом и нуждающиеся в льготных медицинских препаратах, на протяжении нескольких месяцев этого года не получали необходимые лекарства в полном объеме. Их не было в аптеках региона.

Во время обысков в министерстве здравоохранения Иркутской области сыщики изъяли интересующие их документы. Допрашиваются должностные лица и свидетели.

Прокуратура области взяла на контроль расследование уголовного дела, рассказали в надзорном ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Путин предложил платить 1 млн рублей дальневосточникам при рождении третьего ребенка
В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
Apple представила новые MacBook Pro
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест