Во дворе школы Красноярска стая собак напала на девочку

Следователи проводят проверку сообщений СМИ о нападении стаи собак на восьмилетнюю девочку в Красноярске. Об этом сегодня рассказала пресс-служба регионального управления СК РФ.

По предварительным данным, инцидент произошел на территории школы №50 столицы края. Пострадавший ребенок доставлен в больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают степень тяжести полученных девочкой травм.

Специалистам предстоит дать правовую оценку действиям органов местного самоуправления и организаций, отвечающих за обращение с бродячими животными в городе.