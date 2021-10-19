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19.10.2021 16:18
Рубрика: Общество

Как житель Дагестана смог создать популярный бренд обуви ручной работы

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 238(8589)
Изготовление обуви можно считать национальным ремеслом в Дагестане. В республике есть целые села, мужское население которых десятки лет специализируется на пошиве и продаже обуви. Однако молодежь предпочитает развивать бизнес за пределами региона. Как стать "своим среди чужих", корреспонденту "РГ" рассказал работающий в Москве владелец популярно-го обувного бренда Махач Хайбаев.

Махач родился в Махачкале, сейчас ему 26 лет. После школы он поступил в Санкт-петербургский университет информационных технологий, механики и оптики, доучился до третьего курса и бросил вуз, решив заняться на свой страх и риск обувью ручной работы. О первом опыте он вспоминает так:

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- В 17 лет я пошил свои первые ботинки в небольшой питерской мастерской, где работал. Покрасил, прошил, пытался затянуть на колодку, в этом мне помог мастер. В итоге они были настолько удобными, что, пройдясь по Невскому проспекту до метро, я понял, что хочу поделиться этим ощущением с каждым человеком.

Через несколько месяцев Махач открыл в городе на Неве небольшую мастерскую, которая проработала около четырех лет. Оборот был небольшой, практически все вырученные от продажи средства уходили на закупку кожи и других материалов. Появились постоянные партнеры, которые начали вкладывать деньги в производство новых партий.

Но, как рассказывает Хайбаев, первый опыт привлечения инвестиций оказался не совсем удачным. Поэтому, рассчитавшись с долгами, он переехал в Москву, где арендовал цех с оборудованием. Сейчас у него успешный бизнес.

- Мы изготовили более восьми тысяч заказов на сумму свыше 300 миллионов рублей, наши филиалы открыты в восьми городах России, сейчас развиваем направление электронной торговли и готовой линейки, - продолжает Хаи?баев.

Но путь к успеху у предпринимателя был не таким простым, как кажется. Из-за отсутствия опыта молодой бизнесмен на одном из этапов накопил долги на сумму около десяти миллионов рублей.

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- Я не оформлял сотрудников по трудовому договору. Во время пандемии контроль был слабый. В итоге началось воровство клиентской базы, продажа поддельных сертификатов, были и другие нарушения. Это произошло не из-за того, что я старался сэкономить. Просто я не знал всех нюансов, - объясняет Махач. - Когда сотрудники официально оформлены, таких проблем не бывает. Сейчас в моей компании работают около 30 человек, из них официально трудоустроены 15 мастеров, остальные - самозанятые, они помогают находить клиентов и реализовывать продукцию. Теперь у нас сильная команда, а бизнес стал стабильным.

Предприниматель занимается обувью исключительно премиум-класса стоимостью 30-35 тысяч рублей. В зависимости от сезона в цехе изготавливают 200-300 пар в месяц. Продукцию Махача покупают не только в России, но и в США, Сингапуре, Израиле. Как рассказывает бизнесмен, раньше он делал ставку на франчайзинговые филиалы в городах РФ. Они есть и на юге России - в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале.

- Сейчас уже отходим от франчайзинга, делаем упор на онлайн-сеть. 70 процентов заказов уже поступает через интернет. Следующий этап - открытие магазинов готовой продукции, - продолжает Хаи?баев.

На предприятии используют специальную программу. Размер и другие параметры обуви определяет приложение при вбивании данных клиента, которые тот сообщает в присланном на фабрику видео. Перед тем как задание получают мастера, параметры заносятся в программу, которая выдает все необходимые характеристики будущей пары.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Первый заказ покупателя прибыли почти не приносит, уточняет Хайбаев. Доход возможен только со второго и последующего заказов. Поэтому так важно изготовить качественный товар, чтобы человек снова обратился на фабрику и привел других клиентов.

- Мы даем гарантию, что покупатель не просто получит обувь, а будет ее носить. Если возникает дискомфорт, исправляем недостатки за свой счет, вплоть до того, что шьем новую пару, - добавляет Махач.

Название его фирмы в переводе с итальянского означает "лучший". На Instagram компании подписаны более 100 тысяч человек. Но все это не имеет значения, если продукция будет низкого качества.

Сейчас среди клиентов Хайбаева - бизнесмены, артисты, чиновники, представители силовых структур. Махач тоже носит только свою обувь.

- Я хочу, чтобы люди носили классную, стильную, качественную и очень удобную обувь. И буду делать для этого все возможное, - заключил бизнесмен.

Кстати

Сколько бизнесменов в Дагестане занимаются производством обуви, не знает никто. По данным минпромторга РД, официальная статистика выглядит следующим образом: обувь в регионе шьют около 600 предпринимателей, на которых работают более 15 тысяч наемных работников.

К слову, дагестанская продукция пользуется спросом в стране. Правда, то, что она изготовлена в кавказской республике, многие покупатели не догадываются. Самые стильные и дорогие модели с современным дизайном и из натуральной кожи продают в красивой упаковке с броскими итальянскими названиями.

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