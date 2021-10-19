На курортах КЧР вводится система QR-кодов о вакцинации от COVID-19

На курортах Карачаево-Черкесии вводится система QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. С 8 ноября заселиться в гостиницы и отели Архыза, Теберды и Домбая можно будет только при предъявлении сертификата о прививки от COVID-19, справке о перенесенном заболевании или наличии медотвода от вакцинации.

Как сообщает министерство туризма и курортов КЧР, данное правило также распространяется на проходящие в закрытых помещениях массовые спортивные, культурные и физкультурные мероприятия, а также на заведения общественного питания. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

В Малокарачаевском районе республики, где находится этнокомплекс "Медовые водопады", с 19 октября на две недели (до 1 ноября) запрещено проведение спортивных, торжественных и культурно-зрелищных мероприятий. Имамам мечетей рекомендовано не проводить коллективные намазы, руководителям организаций перевести сотрудников старшего поколения на удаленную форму работы.

По последним данным, в Карачаево-Черкесии с 18 по 19 октября зафиксировано 67 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В лечебных учреждениях находится 973 человека. С начала пандемии скончалось 715 жителей республики.