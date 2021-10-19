Счетная палата нашла недостатки в работе недропользователя на КМВ

На Ставрополье прошла масштабная проверка компании "Кавминкурортресурсы" (КМКР), которая занимается добычей минеральной воды и лечебной грязи в регионе Кавказских Минеральных Вод. Аудиторы Счетной палаты РФ провели тщательный анализ работы недропользователя КМВ по всем направлениям и нашли ряд существенных недочетов. Что предложили исправить главному добытчику минералки в регионе, узнал корреспондент "РГ".

Как сказано на сайте КМКР, компания связана договорами обслуживания с санаториями, пансионатами и заводами минеральных вод. При этом 51 процент акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а 49 процентов - Федерации независимых профсоюзов России. Акционерное общество эксплуатирует 43 минералопровода общей протяженностью около 65 километров.

Проверка компании шла с декабря 2020-го по сентябрь 2021 года сразу по двум направлениям - "Аудит доходов" и "Природопользование и АПК". Основной вывод специалистов Счетной палаты - АО имеет огромный потенциал, который должен быть использован для развития всего региона КМВ. Разведанные и оцененные запасы минеральных вод общества составляют 42 процента от общих в регионе, а лечебных грязей - 43 процента. При этом месторождения лечебных грязей освоены менее чем на один процент, а минеральной воды - примерно на 15 процентов.

Недостатков в работе недропользователя оказалось много. Сами аудиторы посчитали наиболее существенной проблемой то, что КМКР не участвуют в национальных проектах и государственных программах. Стратегия и долгосрочная программа развития общества не содержат актуальных целей, задач и мероприятий, которые связаны с целями и задачами стратегических отраслевых документов. И это при том, что основной собственник компании - РФ.

"Одной из проблем развития КМКР является высокий (более 70 процентов) износ минералопроводов, которые подают воду санаторно-курортным учреждениям. Ситуация усугубляется отсутствием долгосрочной инвестиционной программы, нацеленной на поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии. Это влечет риск аварийных приостановок поставок минеральной воды", - говорится в отчете Счетной палаты.

Ремонт минералопроводов ведется крайне низкими темпами: за три года из 65 километров приведено в порядок не более пяти. Кроме того, компания "КМКР" не полностью соблюдает основные требования к рациональному использованию и охране недр. Так, из 149 скважин 26 практически не эксплуатируются, меры для их ликвидации (консервации) не приняты. Ревизоры отметили и то, что 95 процентов годовой добычи минеральной воды приходится всего на 18 скважин.

Как заявил аудитор Сергей Мамедов, госконтроль учета добываемых вод в компании очень слабый:

- Это создает риск добычи сверх установленного уровня и занижения налоговой базы при расчете налога на добычу полезных ископаемых.

Счетная палата посоветовала АО в обязательном порядке опломбировать приборы учета добычи подземных вод и назначить контролирующий счетчики орган.

Также в докладе отмечено, что в Пятигорске и Железноводске есть самоизливающиеся термальные воды, но их потенциал никак не используется. Правда, тут недоработка не со стороны КМКР. Дело в том, что создавать термы, которые предусмотрены стратегическими документами, не позволяет законодательство. Железноводский термальный источник находится в границах первой санитарной зоны, и строить там ничего, разумеется, нельзя.

Проверка также показала, что основной доход компании приносит поставка непереработанного сырья (минеральной воды и лечебной грязи) в санаторно-курортные учреждения региона. На нее приходится свыше 96 процентов выручки. Вместе с тем с некоторых месторождений общество продает минеральную воду себе в убыток или по себестоимости.

- Ценообразование компании на минеральную воду носит нерыночный характер. Выход на чистую прибыль обеспечивается в основном за счет рентабельных месторождений и единичных коммерческих поставок по рыночной цене заводам, занимающимся розливом, - пояснил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

СП предложила пересмотреть подходы к созданию единого недропользователя в КМВ. Этой работой в КМКР занимаются с 2018 года. В 2020-м компания заключила соглашение о консолидации активов с новым частным инвестором. Согласно документу, под госконтролем останется только добыча минеральной воды, а розлив и реализацию планируется передать в частные руки.

Однако аудиторы опасаются, что тогда коммерческие интересы станут превалировать над государственными, а также будет нарушаться антимонопольное законодательство. При этом сохранится проблема контрафактной продукции.

- Проведенный анализ свидетельствует, что для КМКР наиболее экономически целесообразным является развитие самостоятельного розлива минеральной воды, - считает Батуркин.

Все итоги проверки были озвучены на коллегии СП. Исполнительный директор "Кавминкурортресурсов" Евгений Левицкий с выводами специалистов согласился.

- Результаты проверки станут дополнительным импульсом в том числе для решения законодательных проблем, - заявил Левицкий.

Но здесь стоит отметить, что в июле исполнительный директор направил Счетной палате свои замечания и комментарии по поводу некоторых выводов аудиторов. "РГ" также обратилась к руководству КМКР с просьбой прокомментировать проверку СП, но ответ на момент подготовки публикации к печати не был получен.

Счетная же палата предложила компании исправить все недочеты до февраля 2022 года. Так что времени для этого у недропользователя осталось совсем немного. .

Тем временем

Ранее итоги проверки использования гидроминеральной базы КМВ опубликовал Росприроднадзор. Специалисты выявили 699 нарушений при добыче минералки у 24 недропользователей, сообщила глава ведомства Светлана Радионова. Речь идет о превышении допустимого объема добычи, нарушении технологических схем, об отсутствии единых приборов учета добываемой воды. Многие недропользователи игнорируют угрозу затопления, обводнения и факторы, снижающие качество и промышленную ценность источников.

"Если в советские годы велась комплексная разработка месторождения, то сейчас это отдельные проекты, что не позволяет качественно добывать воду, приводит к многочисленным жалобам граждан. Фактически мы теряем источники минеральной воды. Наш уникальный курорт нуждается в большей охране", - заявила Радионова.

Сотрудники Росприроднадзора оценили ситуацию на 255 скважинах. Выяснилось, что для добычи минералки используют около половины из них. Среди прочего были нарушены требования о зонах санитарной охраны 66 скважин, расположенных на территории 16 месторождений. "Из-за массовой застройки антропогенная нагрузка на грунт увеличивается, происходит миграция воды в другие горизонты. Она загрязняется посторонними веществами. Минеральная вода первого горизонта уже непригодна для питья - только для купания", - добавила глава ведомства.