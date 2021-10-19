В КЧР обезврежена ячейка международной террористической организации

В Карачаево-Черкесии сотрудниками МВД и ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международного религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Задержаны пять местных жителей.

Как сообщает "МВД Медиа", члены преступной группы распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы предпринимали попытки смещения должностных лиц муниципальных органов власти.

В ходе обыска у членов ячейки обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература экстремистского содержания. Возбуждено уголовное дело.

Задержанные заключены под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению других участников и пособников экстремистской организации.