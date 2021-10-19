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19.10.2021 14:11
Рубрика: Культура

Фильм российского режиссера Фурмана стал триумфатором кинофестиваля в США

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Фильм "Родитель" петербургского режиссера Влада Фурмана стал триумфатором завершившегося в Нью-Йорке международного кинофестиваля Chelsea Film Festival (CFF).
Фото: кинокомпания "Иллюзия" Фото: кинокомпания "Иллюзия"
Фото: кинокомпания "Иллюзия"

CFF отдает предпочтение работам начинающих режиссеров, продюсеров, актеров. Фильмы посвящены теме "Глобальные проблемы", как сообщает сайт фестиваля.

Фото: Пресс-служба кинокомпании "Зебра"
Петербургская актриса получила приз на кинофестивале в Испании

Социальная драма "Родитель" была признана лучшим фильмом, получила гран-при, приз за операторскую работу (Кирилл Мошкович). Исполнитель главной роли Михаил Пореченков назван лучшим актером, Ангелина Стречина - лучшей актрисой, а сам Фурман - лучшим режиссером. Марии Шукшиной присудили приз за лучшую женскую роль второго плана. Еще одну награду за лучшую мужскую роль присудили Владиславу Буланову. "Это мой актерский псевдоним (фамилия моей мамы)", - раскрыл секрет Фурман.

Кроме того, награды удостоен сценарий (Влад Фурман, Кристина Кузьмина, Андрей Шишов).

В состав жюри вошли известный кино- и телепродюсер Эми Джей Кауфман, актриса театра и кино Мерьем Узерли, номинированный на "Оскар" продюсер кино и телевидения София Сондерван, сценарист и кинорежиссер из Израиля Томер Шушан (его короткометражный фильм "Белый глаз" был номинирован на премию "Оскар" 2021 года). Председатель жюри - Джон Патрик Шенли, драматург, сценарист, лауреат премий "Тони", Пулитцеровской премии, премий Гильдии сценаристов Америки, "Оскар" (за лучший оригинальный сценарий).

Как сообщает синопсис, борьба за дочь, подсевшую на героин, заставляет ее отца познакомиться с теневой жизнью Санкт-Петербурга. Не доверяя полиции, вместе с другом он начинает распутывать клубок драгдилерской сети, надеясь остановить волну наркомании, захлестнувшую город в 1990-е. Хватит ли у них решимости дойти до конца?

Эта картина стала последней работой кинооператора Кирилла Мошковича, который ушел из жизни в мае. Снимали ее в Петербурге и городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области. При поддержке министерства культуры России и участии киноконцерна "Мосфильм".

Фото: Предоставлено организаторами премьеры в Петербурге
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В соцсетях режиссер сообщил, что не смог получить визу, поэтому награды фестиваля принимал другой человек.

"Раиса Фомина - дистрибьютор "Гупешки", моего первого полнометражного фильма, - рассказал "РГ" Фурман. - Она чудом оказалась в Нью-Йорке, по своим делам, и попала на закрытие фестиваля".

"Представьте себе, что мне восемь раз пришлось выходить на сцену… Сорвала море аплодисментов… Я такого фурора фильма никогда не видела", - написала Фомина в соцсетях.

Премьера фильма "Родитель" состоялась в сентябре на фестивале "Амурская осень" в Благовещенске. Там был присужден приз Кириллу Мошковичу за лучшую операторскую работу.

Справка "РГ"

Влад Фурман родился в Ленинграде. В 1991 году окончил ЛГИТМиК (курс Г. А.Товстоногова, А.И. Кацмана, И.Б. Малочевской). С 2000 года главный режиссер Театра имени Андрея Миронова, с 2021 - худрук-директор.

Снимал сериалы "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Террористка Иванова". Режиссер имиджевых проектов Первого канала "Куприн. Яма", "Таинственная страсть" по роману Василия Аксенова. В 2017 году снял полнометражный фильм "Гупешка" по пьесе Василия Сигарева.

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