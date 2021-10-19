Как меры поддержки ИT изменят калининградский рынок информтехнологий

Правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки ИT-отрасли. Речь идет о дорожной карте, которая в ближайшие несколько месяцев дополнится конкретными программами и льготами. Предприниматели Калининградской области, где в последние годы бурно развивается рынок информационных технологий, ждут федеральных решений с нетерпением. Ведь большинство калининградских айтишников не могут претендовать на преференции общероссийского налогового маневра, запущенного в рамках первого пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Эксперты надеются, что текущая законодательная реформа позволит исправить ситуацию.

Налоговый маневр начал действовать на территории нашей страны 1 января 2021 года. Общая нагрузка по страховым взносам для айтишников снизилась с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль - с двадцати до трех процентов. Однако участниками маневра смогли стать не все компании, а только те, кто трудоустроил более семи человек. Второе ключевое условие - получение не менее 90 процентов доходов от разработки программного обеспечения, проектирования компьютерных систем или производства электроники.

Критерий, связанный с численностью работников, стал существенным препятствием для калининградских айтишников. По оценкам некоммерческого ИТ-сообщества Google Developers Group Kaliningrad, в начале текущего года только у 25-30 процентов ИТ-компаний штат превышал семь человек. Всего же на рынке информационных технологий региона насчитывается порядка 150 игроков. Многие из них - это некрупные разработчики, которые создают программные продукты на заказ. Таким компаниям выгоднее привлекать временных сотрудников под конкретные проекты, чем содержать большой штат.

- Возможно, некоторые "малыши" подтянули своих фрилансеров в штат, чтобы получить льготы, - рассуждает руководитель ИТ-сообщества Мария Круглова. - Однако такие изменения сопряжены с дополнительными расходами и рисками эти расходы не оправдать. Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли включает в себя 62 мероприятия. Есть среди них и разработка поправок в Налоговый кодекс РФ. Мы очень надеемся, что количество получателей налоговых и иных льгот среди ИТ-предприятий благодаря работе над дорожной картой увеличится. В том числе за счет микропредприятий, которые не вправе стать участниками действующего налогового маневра.

Вообще-то калининградские айтишники могут получить налоговые и страховые льготы не только на федеральном, но и на региональном уровне. Для резидентов калининградской особой экономической зоны, зарегистрированных после 1 января 2018 года, в течение семи лет действует пониженная ставка страховых взносов - 7,6 процента. Сейчас в Госдуме находится законопроект, который продлит период применения этого тарифа до десяти лет. Кроме того, все резиденты ОЭЗ в течение первых шести лет своей деятельности не платят налог на прибыль и на имущество, а затем еще шесть могут применять льготную 50-процентную ставку.

Что важно, вместе с нормой о сниженных страховых взносах в 2018 году начала действовать норма, которая снизила планку входа в ОЭЗ для ИТ-инвесторов со 150 миллионов до одного миллиона рублей. В результате Калининградская область пережила массовое паломничество компаний, работающих в сфере информационных технологий. Сейчас в реестре насчитывается 39 ИТ-резидентов особой экономической зоны.

Налоговыми преференциями смогли воспользоваться не все компании, а только те, кто трудоустроил более семи человек

Региональные мероприятия, направленные на развитие рынка информационных технологий, не ограничиваются преференциями ОЭЗ. К примеру, область первой в стране ввела субсидии на внедрение отечественных систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-систем). Один из крупнейших в стране разработчиков таких программных продуктов, кстати, базируется в Калининградской области.

Меру поддержки оказывает региональный центр "Мой бизнес" в два этапа. Вначале аудиторы оценивают, готов ли потенциальный получатель услуги к цифровизации, предлагают варианты внедрения CRM-системы. Затем выделяется бюджетное финансирование, причем не только на покупку программы, но и на обучение сотрудников, контроль исполнения услуги.

Важный блок федеральной дорожной карты связан с поддержкой экспортеров. Предлагается, в частности, создать реестр российских экспортных цифровых решений по модели единого маркетплейса. По мнению Марии Кругловой, эту федеральную инициативу можно дополнить региональной, создав подробный реестр калининградских поставщиков ИТ-услуг на английском языке.

- Маркетплейс - это отличная идея, однако она подразумевает продвижение уже готовых продуктов, - поясняет Мария Круглова. - А в Калининградской области, как уже упоминалось, много некрупных разработчиков, которые не имеют собственных программных продуктов, но разрабатывают их для своих клиентов на заказ. Таким компаниям маркетплейс готовых решений не поможет. Зато будет очень полезна единая англоязычная информационная площадка с реальными контактами разработчиков, описанием услуг, которые они оказывают.

Экспортно ориентированные айтишники в Калининградской области уже получают существенную поддержку, связанную с поиском иностранных клиентов. Окно в Европу прорубают специализированные консалтинговые компании, имеющие представительства за рубежом, а региональный бюджет берет на себя оплату их услуг.

- Консалтеры преодолевают "первичный барьер": проводят анализ рынка, находят потенциальных покупателей в различных странах, проводят предварительные встречи. А затем связывают клиентов с калининградскими ИТ-компаниями, - делится информацией директор регионального центра "Мой бизнес" Кирилл Лило. - Такой поддержкой воспользовались семь заявителей, и мы уже видим результаты - заключенные экспортные контракты.

Среди получателей поддержки - разработчик программного обеспечения полного цикла ITSpecial. Компания планирует поставлять на экспорт цифровые решения для отелей, а также системы интерактивной навигации.

- Мы уже заключили соглашение с клиентом из США на поставку пяти лицензий, - рассказывает коммерческий директор компании Алексей Рассадин. - Сейчас консалтер, партнер центра поддержки предпринимательства, помогает нам участвовать в тендерах на поставку программного обеспечения для двух международных отельных сетей. Мы являемся официальными поставщиками ПО для этих сетей в России, надеемся, что сможем также поработать с европейскими отелями. Поиск зарубежных клиентов стартовал в прошлом году, но из-за пандемии отели во всем мире переживали не лучшие времена, что сдержало наш выход на зарубежный рынок. Так или иначе, это очень перспективное направление. Калининградским ИТ-компаниям сейчас предоставляют максимальные возможности для выхода на зарубежный рынок, и, если использовать их на сто процентов, можно получить колоссальный эффект. Речь идет не только о поиске клиентов, но и, к примеру, о лицензировании, регистрации товарных знаков за рубежом. Это колоссальные расходы, исчисляемые миллионами рублей, и регион готов на 80 процентов их субсидировать.