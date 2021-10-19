На экс-главу налоговой службы Поморья завели новое уголовное дело

Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении одного из арбитражных управляющих, а также экс-начальника регионального УФНС Сергея Родионова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, арбитражному управляющему и бывшему главному налоговику региона вменяется ряд действий по банкротству Архангельского регионального оператора по ипотечному жилищному кредитованию.

Предполагается, что подозреваемые, используя свое должностное положение, организовали переуступку права требования в отношении имущества должника подконтрольному им кредитору, после чего, занизив стоимость недвижимого имущества, вывели его на подконтрольную им организацию и реализовали.

При этом два объекта недвижимого имущества не были включены в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства, были также сфальсифицированы документы о переуступке права требования в отношении имущества.

Дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении экс-руководителя налоговой службы Архангельской области Сергея Родионова. Напомним, что в 2019 году в одном из кафе Архангельска он был задержан с поличным при получении взятки в размере 8,9 миллиона рублей "за снижение размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки", а также за предоставление рассрочки их выплаты.

В феврале 2021 года суд приговорил экс-чиновника к восьми годам колонии строгого режима, его имущество на сумму 91 миллион рублей было арестовано. Родионов должен был также выплатить штраф в размере 26 миллионов рублей. Но весной 2021-го по итогам апелляции Архангельский областной суд отменил приговор, сейчас бывший начальник региональной налоговой остается под домашним арестом.