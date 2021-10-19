Пандемия изменила потребительские привычки жителей СЗФО

Цены на продукты растут и не собираются останавливаться - на днях российские эксперты предупредили о дальнейшем подорожании основных продовольственных групп товаров. Корреспондент "РГ" решил выяснить, как изменятся пристрастия потребителей в связи с ростом затрат.

То, что сегодня происходит с ценами на продовольствие, - зеркальное отражение потребительского бума нулевых годов. С тех пор потребление, например, мяса в стране выросло вдвое, настолько же увеличилось производство свинины, вчетверо - курицы. После лет дефицита население еле справлялось с обилием товаров на полке. Потребители покупали их, не думая о необходимости покупки, а набитый до отказа холодильник был символом достатка. Пандемия изменила пристрастия потребителей, уверена Мария Островская, CEO Shopping live, - потребитель стал рациональным, он начал считать деньги, импульсивные покупки сведены к минимуму. Чтобы сохранить своего покупателя, рознице пришлось инвестировать в повсеместность или "омниканальность". Интернет-магазин, мобильное приложение, выход на маркетплейсы, онлайн-стриминг - все эти инструменты очень эффективно работают на увеличение продаж.

Правда, пандемия внесла свои коррективы и нарушила привычные цепочки поставок зарубежных товаров. Этой ситуацией воспользовались отечественные производители, так как она привлекла внимание инвесторов к отрасли, уверен Павел Вешаев, генеральный директор FinHelp. "Свежие" деньги позволяют производителям больше заботиться о качестве и продуктовых свойствах, чтобы цена для потребителя была оправданной. В то же время у поставщиков есть шанс переосмыслить свою эффективность - оптимизировать логистику и товарные цепочки, дополняет Роман Шалимов, эксперт "Точки роста".

В целом агропромышленный комплекс в условиях роста цен чувствует себя очень неплохо. В этом можно убедиться, если посмотреть на показатели публичных компаний. Все они в первом полугодии 2021 года нарастили выручку на 20-40 процентов в годовом выражении и почти все сохранили рентабельность, уточняет Владислав Коваленко, руководитель авторского департамента финансового супермаркета Банки.ру.

Впрочем, производитель производителю рознь, затраты у всех разные. Например, в овощеводстве, несмотря на 20-50-процентный рост цены "борщевого набора", вряд ли кто-то сильно разбогател - в этом году последовательно росли цены на удобрения, логистику, затраты на рабочую силу, напоминает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".

Потребителю в такой ситуации остается только перераспределить свои расходы. Аналитики не дают точную цифру - все зависит от дохода, однако, по разным оценкам, от 50 до 70 процентов россиян тратят на продукты половину своего бюджета. Еда является базовой потребностью человека, расходы на нее сокращаются только тогда, когда уже исчерпаны возможности для экономии в других сферах жизни, напоминает Дмитрий Федюшин, эксперт коммуникационного агентства "Прогресс". Скорее всего, многие группы товаров пройдут точку невозврата, что скажется и на потребителях, и на производителях. Так, уже перестало расти потребление молочной продукции, включая сыр, - из-за падения доходов населения.

В экономике есть так называемый парадокс Гиффена, когда падение доходов людей провоцирует рост спроса на малоценные товары, соответственно, те начинают дорожать, а более дорогостоящие товары люди уже не покупают, напоминает Галина Чернухина, заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета "Синергия". Так, в России, да и в других странах мира, в кризисные годы стабильно рос спрос на хлеб, макароны, картофель, которыми люди заменяли в своем рационе более дорогие продукты питания.

Впрочем, как бы ни хотел покупатель уйти от производителя, последний так просто его не отпустит. Стоит ожидать скорого увеличения объема покупок собственных торговых марок сетей в них, увеличения количества промоакций и глубины скидки в них, уверяет Мария Вить, директор потребительского сектора Strategy Partners. Покупатель оставит в своей потребительской тележке либо самое дорогое, либо самое дешевое - больше всего пострадает средний ценовой сегмент, уточняет Анна Федорова, эксперт Strategy Partners. Там потребитель особенно и не смотрит на бренд, а покупает просто гречку или сахар, ориентируясь по цене. Сильные бренды, к которым у потребителей особое доверие, пострадают меньше.

Кроме того, сейчас хорошее время для тех компаний, которые по разным причинам не продают свою продукцию в сетях, дополняет Виталий Лапин, основатель сети "Сан суши сендо", покупатель в поисках, "где подешевле", начинает открывать для себя небольших неизвестных производителей, стимулирующих своим существованием развитие сельских территорий.

Мнения

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс":

- Проблема в том, что продукты питания должны дорожать. Если они долго не дорожали, как это было в 2010-е годы, производители накапливают долг и откладывают инвестиции в производство. Государство им, конечно, помогает. Однако проблема в том, что ведущие развитые страны, которые формируют политику наднациональных регуляторов, в последние десятилетия накопили очень большой долг - максимальный в истории, 400 процентов ВВП. И их регуляторы стали "бояться" инфляции, потому что инфляция означает рост стоимости обслуживания долга. Чтобы победить инфляцию, были "заморожены" инвестиции. В итоге в АПК, в металлургии, в других отраслях начал формироваться дефицит.

С определенным временным лагом это вызвало на рынке опасения устойчивости экономического роста, произошли экономический кризис и падение потребления. Схожие ситуации наблюдались в 2008 и 2014 годах. С другой стороны, стабильный рост цен на продукцию АПК, судя по статистике крупнейшей мировой экономики, американской, сопровождался ускорением прироста реального персонального потребления. То есть, несмотря на рост цен, люди покупали больше. В этом и заключается проблема текущей ситуации. Можно жить при низких ценах в условиях вечного "коронакризиса", а можно периодически переживать неизбежные инфляционные шоки, но - исходя из долгосрочной практики - быть уверенным, что в итоге потребление в реальном выражении будет расти. Это в полной мере относится и к динамике производства инвестиций в сельском хозяйстве.

Антон Арканников, руководитель федеральной сети пекарен "Брецель":

- Если объективные факторы, вызвавшие рост цен, сохранятся в долгосрочной перспективе, то это приведет к тому, что крупные участники отрасли пересмотрят структуру цепочки ценообразования. И данный процесс может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Плюс в том, что они смогут сократить число посредников между производителем и конечным потребителем и избежать промежуточных наценок на товары или сырье. Однако тогда производителям придется инвестировать в создание собственных отделов сбыта. Те, кто сможет это сделать, выиграют в долгосрочной перспективе.

В обратном случае придется сокращать плечо логистики, уменьшать затраты и расстояние доставки, тем самым компенсируя возросшие издержки. Иначе хлеб станет неконкурентоспособным.

Продукцию будут возить на более короткие расстояния, что приведет к усилению конкуренции на локальных рынках, а также освободит часть территорий для новых производств, которые необходимо будет создать для удовлетворения прежнего спроса.

В противном случае снижение конкуренции может привести к дополнительному росту цен.

К негативным последствиям могут привести попытки производителей снизить издержки производства путем сокращения затрат на фонд заработной платы или штат сотрудников.