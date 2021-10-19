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19.10.2021 15:27
Рубрика: Общество

Петербургский рынок труда столкнулся с дефицитом рабочих рук

Текст: Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 238(8589)
Эксперты бьют тревогу - за период пандемии из города на Неве уехало около 500 тысяч мигрантов.

Для сравнения: до пандемии годовой оборот кадров на рынке труда Петербурга составлял 600 тысяч человек.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Минтруде рассказали, как будет трансформироваться рынок труда

По данным Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, в 2020 году в Петербург въехали 238,4 тысячи иностранных граждан. Это на 88 процентов меньше, чем в 2019 году. В этом году официально зарегистрировались только 150 тысяч иностранцев, что еще на треть меньше прошлогодних показателей. Волны пандемии уходят и приходят, а вот мигранты не спешат возвращаться. Число приехавших трудиться в наш город жителей Узбекистана сократилось в два раза, Таджикистана - в 2,2, Киргизии - в 2,4. Отсутствие мигрантов, а также значительный рост естественной убыли населения привели к ситуации, когда соискателей на рынке стало меньше, чем вакансий.

Дефицит рабочей силы на коммерческих и бюджетных стройках города в середине этого года оценивался в 30 тысяч человек. В аппарате областного правительства заявляли о дефиците в 16 тысяч работников. Чтобы удержать работников и не допустить остановки строек, компании были вынуждены поднимать зарплаты. По оценкам экспертов, только за последние три месяца фонд оплаты труда в строительной сфере Северной столицы вырос на 15-20 процентов. "А это как минимум плюс один-два процента к себестоимости жилья", - подсчитал директор департамента одной из строительных компаний города Сергей Терентьев. Кроме того, подорожание рабочей силы привело к конкуренции за строительных рабочих между застройщиками. Многие из них в кулуарах признаются, что вынуждены переманивать нужных им специалистов из других компаний, потому что им ставят ультиматум: не поднимете зарплату - уйдем к другим.

Гостиницы, рестораны и розничная торговля также столкнулись с нехваткой кадров после отъезда из города иностранных рабочих. По статистике, только с января по сентябрь спрос на персонал в этом сегменте вырос в два раза, соискателям предлагалось более 54 тысяч вакансий. Директор по персоналу одной из компаний общественного питания Юлия Абраменко рассказала, что предприятия сферы обслуживания Петербурга на протяжении многих месяцев не могут закрыть вакантные места. "Нам пришлось оперативно пересматривать процессы, осваивать доставку и интенсивную работу "навынос".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России вырос спрос на рабочие специальности

Но даже несмотря на предпринятые меры, около 30 процентов заведений не смогли пережить кризис и закрылись. 45 процентов из 80 опрошенных владельцев и топ-менеджеров точек петербургского общепита сообщили, что им пришлось уволить не менее десяти процентов персонала, четверть ресторанов расстались с половиной сотрудников, отмечает она. Эксперты говорят и о том, что в случае с предприятиями общественного питания сильнее всего вырос спрос на поваров: количество размещенных с января по август вакансий оказалось втрое выше, чем в аналогичный промежуток времени годом ранее. В два раза вырос спрос на пекарей. Также рестораторы ощущают нехватку курьеров, барменов, специалистов по клинингу. По данным Петростата, среднее зарплатное предложение в ресторанном бизнесе в 2021 году выросло на 23 процента по сравнению с прошлым годом.

Дефицит рабочей силы на стройках города в середине этого года оценивался в 30 тысяч человек

Чтобы закрыть дефицит рабочих кадров, работодатели в последнее время стали обращать внимание и на ту категорию соискателей, с которыми раньше не работали. В последнее время на сайтах рекрутинговых компаний активно появляются вакансии для несовершеннолетних и студентов, молодых мам и людей в возрасте. На предприятиях потребительского сектора сегодня даже готовы нанимать специалиста на несколько часов в день, когда есть острая необходимость в дополнительных рабочих руках, а в остальное время обходиться минимальным трудовым ресурсом.

Фото: iStock
Большинство компаний планируют нанять новых сотрудников в ближайший год

"Отток трудовых мигрантов из Санкт-Петербурга во время пандемии действительно привел к тому, что бизнес ощутил нехватку кадров", - рассказала представительница одного из рекрутинговых агентств Мария Бузунова.

В целом, по мнению экспертов, одним из уроков пандемии стало то, что на рынке труда Петербурга сложилась необычная ситуация: не работодатель выбирает потенциальных сотрудников, а наоборот, соискатель выбирает сегодня, где ему лучше работать. И для экономики это нормальная ситуация - компании должны бороться за кадры.

"Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Хотя только за сентябрь иностранные рабочие разместили почти 10 000 резюме с указанием, что хотят работать в России. Это на 47 процентов больше, чем в августе 2021-го", - отмечает Мария Бузунова. Но вот кто из них реально приедет в наш город и в какой сфере захочет трудиться - это вопрос, на который пока нет ответа.

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