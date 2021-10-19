Регионы СЗФО получат льготные кредиты на развитие инфраструктуры

Федеральный центр завершил прием региональных заявок на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Все проекты рассмотрят до 20 октября. Заявки около тридцати российских регионов уже получили одобрение. В этом списке пять регионов Северо-Запада: Калининградская, Мурманская и Вологодская области, Санкт-Петербург и Карелия.

Речь идет о новом инструменте поддержки территорий, который анонсировал президент в апрельском послании Федеральному Собранию. Регионы могут получить деньги из федерального бюджета на 15 лет по ставке три процента в год на реализацию проектов, связанных с развитием инфраструктуры.

Погашение кредита стартует с третьего года после его выдачи, что в совокупности со льготной ставкой существенно снижает нагрузку на местные бюджеты. Однако есть одно но: лимиты для субъектов РФ установили с учетом объемов регионального госдолга. То есть больше шансов получить крупные займы имеют регионы, эффективно управляющие своими долговыми портфелями.

Что касается проектов, они должны давать максимальный эффект для развития территорий. То есть создавать рабочие места, стимулировать строительство жилья, привлекать внебюджетные ресурсы. Ожидается, что к 2024 году регионы получат в виде инфраструктурных кредитов 500 миллиардов рублей.

Вологодская область, которая в 2012 году запустила антидолговую программу и погасила все ранее привлеченные коммерческие займы, уже несколько лет относится к субъектам с устойчивой бюджетной политикой. Регион получит инфраструктурные кредиты общей стоимостью 4,2 миллиарда рублей на реализацию крупных проектов в Вологде и Череповце.

В областном центре льготные федеральные средства позволят возвести школу на 1224 места в микрорайоне Южный. В городе металлургов и химиков запланировано строительство трех детских садов, участка Шекснинского проспекта от Рыбинской улицы до Южного шоссе и теплосети. Кроме того, Вологда и Череповец купят новые автобусы на газомоторном топливе. Все проекты реализуют в 2022-2023 годах.

- Мы полностью используем бюджетный лимит, установленный для нашего региона, и подтверждаем готовность реализовать заявленные проекты, - говорит губернатор Олег Кувшинников. - Общий объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников, составит 138 миллиардов рублей. К ожидаемым эффектам относится ввод жилья, который к 2037 году составит 2,7 миллиона квадратных метров, создание более трех тысяч новых рабочих мест.

У Санкт-Петербурга проблем с обслуживанием госдолга также не возникает, несмотря на то что городской долговой портфель в прошлом году увеличился на 182 процента по сравнению с позапрошлым годом. Соотношение заимствований и собственных доходов бюджета в Северной столице не превышает 15 процентов. Причем весь объем долга - 85 миллиардов рублей - приходится на обязательства по государственным облигациям.

В результате Санкт-Петербург получил инфраструктурные кредиты общей стоимостью более 24 миллиардов на реализацию крупных проектов в дорожно-транспортной сфере. Город планирует развивать важную для многих петербуржцев транспортную артерию - Западный скоростной диаметр. А также обновить подвижной состав городского электрического транспорта.

Калининградская область направит льготное финансирование на строительство коммунальной инфраструктуры и газораспределительных сетей в прибрежных муниципалитетах - Светлогорском, Пионерском и Янтарном городских округах. В столице Мурманской области благодаря новой мере поддержки возведут культурно-деловой центр "Новый Мурманск". В его состав войдут конгресс-холл, гостиница, крытый тематический парк, Музей Арктики, фуд-корты и ряд других объектов.

Республика Карелия получит инфраструктурный кредит в размере 1,2 миллиарда на комплексное развитие территории микрорайона Октябрьский в Петрозаводске. На площади 17,2 гектара построят новое жилье и расселят 112 аварийных домов. Карельский заем - самый некрупный в СЗФО.?Это предсказуемо, ведь в прошлом году Карелия была одним из антилидеров округа по соотношению долга перед коммерческими структурами и доходов бюджета.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

- С учетом поступивших заявок мы фактически имеем задел для продолжения программы еще на 500 миллиардов рублей, о чем говорится в поручении президента. Сегодня мы прорабатываем параметры, механизмы и источники финансирования с целью продления программы инфраструктурных бюджетных кредитов.